Консольная версия Immortals of Aveum может стать первой игрой с поддержкой этой технологии.

Более полугода прошло с момента анонса разработчиками из Ascendant Studios поддержки технологии AMD FSR 3 с генерацией кадров в консольной версии шутера Immortals of Aveum. Наконец, разработчики подтвердили специалистам Eurogamer (Digital Foundry), что FSR 3 появится в игре с обновлением 1.0.6.4, передаёт Wccftech. Сегодня же игру обновили до версии 1.0.6.3, добавив поддержку HDR дисплеев на консолях, на ПК это реализуют позже.

Источник изображения: Ascendant Studios

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Immortals of Aveum может стать первой игрой с поддержкой технологии AMD FSR 3 на консолях. Над реализацией Ascendant Studios работала совместно с компанией Enduring Games, обладающей большим опытом в совместной разработке и портировании игр на различные платформы. Также разработчики планируют улучшить и расширить поддержку мониторов и телевизоров с переменной частотой обновления на всех платформах.

На ПК поддержка AMD FSR 3 в Immortals of Aveum появилась в сентябре прошлого года. Более активное внедрение поддержки FSR 3 началось после того, как исходный код технологии стал открытым в конце 2023 года. На 28 марта список игр, в которых поддержка FSR 3 уже реализована и будет реализована позже, насчитывает 42 наименования.