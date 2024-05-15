Компаниям могут расширить своё сотрудничество на разные сегменты.

В дополнение к предыдущим слухам о совместной работе NVIDIA и MediaTek над процессором для потребительских компьютеров с искусственным интеллектом AI-PC, появилась информация о работе компаний и над специализированным чипом для портативных игровых консолей. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера и инсайдера @XpeaGPU. Чипом уже якобы заинтересовались несколько компаний, выпускающих устройства в данном сегменте.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Чипы NVIDIA используются в портативных игровых консолях Nintendo Switch, однако раньше компания была задействована в сегменте игровых консолей гораздо больше. У NVIDIA когда-то были свои портативные платформы Shield и Shield TV на базе SoC Tegra, также разработки NVIDIA использовались в игровых консолях Microsoft Xbox и Sony PlayStation 3. Однако с тех пор рынок игровых консолей практически полностью перешёл на решения AMD, компания также успешна на рынке портативных игровых консолей со своими APU Ryzen. Intel со своими мобильными процессорами Meteor Lake тоже метит в этот сегмент и, похоже, NVIDIA может попытаться войти в него с новыми силами.

В рамках GTC 2024 компания NVIDIA официально заявила, что будущие автомобильные чипы от MediaTek будут использовать интегрированные решения на основе архитектуры Blackwell. Не исключено, что компании оценивают своё сотрудничество и в других сегментах.