Ориентировочная цена, 300 долларов США.

По слухам, MediaTek и NVIDIA в сотрудничестве разрабатывают процессор для персональных компьютеров с искусственным интеллектом (AI-PC) на базе архитектуры ARM, сообщает Guru3D со ссылкой на ряд источников, включая ITHome. Ожидается, что о сотрудничестве официально объявят в следующем месяце, когда генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетит Тайвань. Проектирование процессора якобы планируют завершить в третьем квартале 2024 года, а проверку чипа — в четвёртом квартале. Предполагается, что рыночная цена процессора составит около 300 долларов США.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

реклама

Сотрудничество может стать для индустрии катализатором к разработке и внедрению более эффективных и производительных решений для ускорения искусственного интеллекта. Также это часть более широкой тенденции к внедрению технологий искусственного интеллекта непосредственно в процессоры для повышения производительности и эффективности выполнения различных вычислительных задач. Кроме того, сама ARM планирует выйти на рынок ИИ-чипов, прототипы ожидаются весной 2025 года, а готовность к массовому производству — осенью.