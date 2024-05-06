Похоже, это официальное требование, которому следовала компания GIGABYTE.

Intel ещё не завершила расследование причин нестабильности флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения и не сделала окончательного заявления, опубликовав только предварительные результаты, где потенциальной причиной нестабильности были названы завышенные по умолчанию настройки питания на материнских платах. Компания обязала производителей плат внедрить в BIOS так называемые базовые профили с рекомендованными настройками, однако у разных производителей настройки оказались разные. Например, ASUS установила лимиты PL1 и PL2 на 253 ватта (Вт), а GIGABYTE на 125 и 188 Вт. Похоже, лимит PL2 188 Вт действительно является официальным требованием Intel, сообщает ComputerBase со ссылкой на BenchLife.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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По данным BenchLife, компания Intel проинформировала партнёров, что базовый профиль должен стать настройкой по умолчанию для плат LGA 1700 не позднее 31 мая 2024 года. На процессорах Core i9 и Core i7 в краткосрочной перспективе значение лимита PL2 якобы допускается повышать до 188 Вт, в то время как официальные спецификации для этих процессоров допускают повышение до 253 Вт. Это негативно влияет на производительность, как уже показали специалисты TechSpot. Что ещё интересно, в BenchLife утверждают, что повышение частоты до 6,0 гигагерц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost на Intel Core i9-14900K ограничили временем 3 секунды.

На данный момент остаётся ждать официальное заявление Intel с итогами расследования и наблюдать за тем, какие параметры питания будут приняты в новых BIOS.