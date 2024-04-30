Основная ответственность на Intel, считают специалисты.

На днях появились предварительные результаты расследования Intel в отношении сообщений о нестабильности настольных процессоров Core 13- и 14-го поколений. На данным этапе в Intel полагают, что вероятной причиной нестабильности могут быть завышенные настройки электропитания процессоров, которые многие продвинутые материнские платы выставляют по умолчанию. Вследствие этого компания настоятельно рекомендовала производителям материнских плат выпустить новые BIOS, внедрив в них базовые профили, соответствующие стандартным спецификациям.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Очевидно, ограничение мощности снизит производительность процессора, по сравнению с режимом, когда лимитов нет. Специалисты ресурса TechSpot, выяснили насколько, а также раскритиковали Intel: «Уже несколько лет мы рассказываем о недостаточно точно определённых спецификациях питания Intel и проблемах, которые это создаёт для клиентов Intel».

Даже в настройках базовых профилей у производителей материнских плат нет единого мнения. Так, компания ASUS в базовом профиле для Intel Core i9-14900K устанавливает лимиты питания PL1 и PL2 равными 253 ватт (Вт), что соответствует экстремальной конфигурации в таблице Intel. А вот GIGABYTE устанавливает лимит PL2 на отметке 188 Вт, хотя и в экстремальной, и в обычной конфигурации Intel уровню PL2 соответствует значение 253 Вт.

Источник изображения: TechSpot

В TechSpot тестировали Intel Core i9-14900K с материнскими платами ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II и GIGABYTE Z790 Master X, оперативной памятью DDR5-7200 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Значения в таблице ниже показывают, на какой процент в среднем снизилась производительность в играх на базовых профилях ASUS и GIGABYTE относительно режима, в котором 14900K работал без лимитов.

Источник данных: TechSpot

Как видно, на плате GIGABYTE с базовым профилем и лимитами PL1/2, равными 125/180 Вт, производительность ниже — от 3% до 13% по средней частоте кадров и до 20% по редким событиям. В случае с ASUS и профилем 253/253 Вт потери производительности в играх находятся в диапазоне 1…11%. Определённо стоит ознакомиться с результатами подробнее, в оригинальной статье приводятся графики сравнения, даже при разных внутриигровых настройках.

Источник изображения: Intel

В вопросе кто виноват, специалисты TechSpot считают, что виноваты все, но в большей степени Intel, по озвученной в начале причине. «…все участники разделяют определённую ответственность — Intel и их партнёры. Однако основная ответственность лежит непосредственно на Intel, поскольку именно они виноваты во всей этой неразберихе», «…Intel несёт ответственность за чёткое определение характеристик питания, а не просто за предложение ряда рекомендуемых настроек … это не новая проблема; она продолжается уже почти десять лет…».

В статье также отмечается, что ранее компанию не беспокоили ограничения мощности и продолжительность турбо режима при условии, что множители процессора соответствуют спецификациям. Однако работа без лимитов в агрессивном режиме может привести к быстрой деградации кремния, считают специалисты.