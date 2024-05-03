Показать устройства могут на Computex 2024.

ASUS готовит доработанную версию портативной игровой консоли ROG Ally, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию из своих источников в СМИ. В версии консоли 2024 года не ожидается каких-либо серьёзных изменений, связанных с основными компонентами, скорее всего, в устройствах по-прежнему будут использовать специализированные APU AMD из серии Ryzen Z1.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

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В наименованиях текущих версий ASUS ROG Ally (RC71L) присутствует отметка года выпуска, консоль появилась в 2023 году. Соответственно, новые модели должны получить отметку 2024. Презентацию обновлённой версии консоли, как и многих других продуктов, ожидают на выставке Computex 2024 в июне.

По предположениям, изменения внесут в конструкцию консоли, чтобы исправить некоторые проблемы. Одной из самых известных проблем ROG Ally является перегрев карт-ридера и карт памяти, что иногда даже приводит к их выходу из строя. Компания обновляла прошивку устройства для решения этой проблемы, но, судя по всему, полностью исключить чрезмерное тепловое воздействие на карт-ридер не удалось.

Сообщалось, что ASUS расширила гарантию на ROG Ally (RC71L) в США. Случаи выхода карт-ридера из строя покрываются двухлетней гарантией. Также компания обязуется заменить вышедшие из строя карты памяти.