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AOKZOE официально представляет свой новый игровой портативный компьютер, получивший название A2 Ultra, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальную страницу компании в китайской социальной сети Weibo. Устройство использует процессор Intel Core Ultra 1-го поколения. Это второй крупный запуск портативного устройства на базе процессора Meteor Lake после MSI Claw.
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AOKZOE A2 Ultra оснащается процессором Intel Core Ultra 7 155H c 16-ядерной конфигурацией, включающей 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP ядра с низким энергопотреблением. Процессор может повышать частоту до 4,8 ГГц. Также процессор оснащён графикой Intel Xe-LPG на 8 ядер Xe с частотой до 2,25 ГГц.
Подтверждено, что портативный компьютер оснащен 7-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, который, судя по всему, такой же, как на устройстве A2 без Ultra, работающем на процессоре AMD Ryzen 7 7840U. В паре с Core Ultra 7 155H модель оснастили памятью LPDDR5X-7467, доступны варианты на 32 ГБ и 64 ГБ, что является значимым преимуществом, по сравнению со многими популярными портативными компьютерами, предлагающими 16 ГБ памяти. Другое вопрос, а нужно ли больше.
Кроме того, AOKZOE A2 Ultra будет иметь поддержку твердотельных накопителей PCIe Gen4 в форм-факторе 2280. Говорится, что в системе охлаждения используется один вентилятор. В числе других характеристик, аккумулятор емкостью 12600 мАч, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, устройство работает под управлением Windows 11.
Цены и сроки начала продаж остаются неизвестными.