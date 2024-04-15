Похоже, это будет второй крупный запуск портативного устройства на базе процессора Intel Meteor Lake.

AOKZOE официально представляет свой новый игровой портативный компьютер, получивший название A2 Ultra, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальную страницу компании в китайской социальной сети Weibo. Устройство использует процессор Intel Core Ultra 1-го поколения. Это второй крупный запуск портативного устройства на базе процессора Meteor Lake после MSI Claw.

Источник изображения: AOKZOE

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AOKZOE A2 Ultra оснащается процессором Intel Core Ultra 7 155H c 16-ядерной конфигурацией, включающей 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP ядра с низким энергопотреблением. Процессор может повышать частоту до 4,8 ГГц. Также процессор оснащён графикой Intel Xe-LPG на 8 ядер Xe с частотой до 2,25 ГГц.

Подтверждено, что портативный компьютер оснащен 7-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, который, судя по всему, такой же, как на устройстве A2 без Ultra, работающем на процессоре AMD Ryzen 7 7840U. В паре с Core Ultra 7 155H модель оснастили памятью LPDDR5X-7467, доступны варианты на 32 ГБ и 64 ГБ, что является значимым преимуществом, по сравнению со многими популярными портативными компьютерами, предлагающими 16 ГБ памяти. Другое вопрос, а нужно ли больше.

Источник изображения: AOKZOE

Кроме того, AOKZOE A2 Ultra будет иметь поддержку твердотельных накопителей PCIe Gen4 в форм-факторе 2280. Говорится, что в системе охлаждения используется один вентилятор. В числе других характеристик, аккумулятор емкостью 12600 мАч, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, устройство работает под управлением Windows 11.

Цены и сроки начала продаж остаются неизвестными.