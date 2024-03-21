Адаптивная тесселяция для Nanite, одна из ключевых особенностей нового обновления.

Unreal Engine 5.4 принесёт значительное улучшение производительности и новые интересные возможности, Epic представила обновление во время своего выступления на GDC 2024, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Brecht Corbeel, Unsplash

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Адаптивная тесселяция для Nanite, одна из ключевых особенностей нового обновления, призвана снизить требования к памяти на больших уровнях при сохранении высокого качества детализации. Также в систему геометрии добавили поддержку Variable Rate Shading (VRS).





Среди других нововведений: функция Heterogeneous Volumes для отображения самозатеняемых объёмных объектов, отбрасывающих тени на твёрдые поверхности и взаимодействующих с другими полупрозрачными эффектами; Motion Matching для высококачественной анимации; улучшение инструментов процедурной генерации; повышение производительности по различным направлениям: «Мы внесли множество улучшений для повышения производительности. Теперь Lumen, тени и трассировка лучей работают быстрее … Мы значительно улучшили выборку экземпляров и параллелизм в системе визуализации», — отметил вице-президент по разработке UE в Epic Саймон Туранжо (Simon Tourangeau).





Сцена City Sample из демонстрации The Matrix Awakens на версии движка 5.0 работает гораздо быстрее в Unreal Engine 5.4, в частности, время потоков рендеринга сократилось вдвое, а время GPU — на 25%.