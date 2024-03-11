Уверенность инсайдеров о наличии во флагманском GPU поддержки 512-битной шины продолжает расти.

В этом году NVIDIA может представить первые игровые видеокарты из новой серии GeForce RTX 50. В последнее время их обсуждают всё чаще, сегодня известный в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi разразился очередной порцией слухов, которые проанализировали специалисты Wccftech.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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На прошлой неделе инсайдер сообщал, что по ширине шины памяти новая серия игровых видеокарт вряд ли будет отличаться от текущей, но допускал, что во флагманский графический процессор GB202 заложат поддержку 512-битной шины. Спустя пару дней уверенность инсайдера в этом только возросла, но даже если прогнозы верны, неизвестно, задействуют ли всю шину в игровых видеокартах. Что касается суб-флагманского графического процессора GB203, скорее всего, он будет представлять из себя половину от GB202. Пока неизвестно, будет ли флагманский GPU многокристальным или монолитным, не исключено, что нас может ждать сюрприз, поскольку в серверном сегменте NVIDIA, как ожидается, представит многокристальные решения на базе архитектуры Blackwell.

NVIDIA может использовать GDDR7 память для видеокарт GeForce RTX 50. Вопрос в том, какие чипы будут в массовом производстве к моменту выхода видеокарт. Считается, что первыми появятся 16-гигабитные чипы GDDR7 по 2 ГБ с максимальной скоростью 32 гигабита в секунду. Инсайдер утверждает, что в новых видеокартах NVIDIA может использовать чипы GDDR7 со скоростью 28 гигабит в секунду.