Чипы нестандартного объёма дадут разработчикам видеокарт больше свободы при выборе конфигурации подсистемы памяти.

Первые видеокарты с видеопамятью GDDR7 будут использовать чипы наименьшей плотности, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @kopite7kimi, хорошо известного точными прогнозами в отношении продуктов NVIDIA. В соответствии с недавно утверждённым стандартом, 16-гигабитные чипы — минимум для GDDR7. Иными словами, сначала на рынке будут доступны чипы объёмом 2 ГБ, того же объёма, что сейчас доступен в случае с GDDR6 и GDDR6X памятью. А вот дальше будет интереснее.

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Спецификации JEDEC также допускают плотность 24, 32, 48 и даже 64 гигабита, что позволит создавать чипы объёмом 3, 4, 6 и 8 ГБ соответственно. Это даст разработчикам видеокарт больше свободы при выборе конфигурации подсистемы памяти.

На самом деле, спецификации GDDR6 допускают создание 1,5-гигабайтных чипов плотностью 12 гигабит, но до серийного производства дело так и не дошло. Но на этот раз ситуация иная, Micron действительно планирует производить чипы GDDR7 по 3 ГБ. С учётом того, что Micron разработала память GDDR5X и GDDR6X для NVIDIA, можно предположить, что последняя, как минимум, изучит возможность создания новых конфигураций памяти с подобными чипами.

Неизвестно, когда GDDR7 появится в потребительских видеокартах. Есть предположения, что новая память дебютирует в серии NVIDIA GeForce RTX 50.