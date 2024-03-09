Если прогнозы инсайдера верны, для увеличения пропускной способности памяти в видеокартах следующего поколения остаётся только использовать более быстры чипы памяти, переходить на новый стандарт GDDR7

Конфигурации интерфейса памяти в видеокартах NVIDIA следующего поколения Blackwell мало чем будут отличаться от тех, что реализованы в текущем поколении, считает Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi, передаёт ресурс Wccftech. Однако при этом инсайдер намекает, что надежды на появление каких-либо моделей с 512-битной шиной пока ещё есть.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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На данный момент в семействе NVIDIA Ada Lovelace флагманские видеокарты в игровой и профессиональной линейке оснащаются GDDR6X или GDDR6 видеопамятью с шириной шины 384 бита. Минимум в настольном сегменте 128 бит, в мобильном 96 бит. Если прогнозы инсайдера верны, для увеличения пропускной способности памяти в видеокартах следующего поколения остаётся только использовать более быстры чипы памяти, переходить на новый стандарт GDDR7.

Ранее инсайдер сообщал, что первыми в массовое производство пойдут чипы GDDR7 по 2 ГБ. Что касается скоростных характеристик, от первых чипов ждут пропускной способности на контакт до 32 Гбит/с. Пропускная способность памяти в гипотетической RTX 5090 с такими чипами и 384-битной шиной возрастёт до 1536 ГБ/с, по сравнению с RTX 4090 прирост составит около 52%.

По прогнозам, NVIDIA может представить первые видеокарты из серии GeForce RTX 50 в этом году. До наступления следующего года в продаже ожидают, как минимум, появление нового флагмана, вероятно, RTX 5090.