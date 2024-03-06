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Remedy выпустила обновление 1.0.16.1 для Alan Wake 2, в котором игру оптимизировали под видеокарты, не поддерживающие сетчатые шейдеры. Это позволило скорректировать системные требования, теперь NVIDIA GeForce RTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT — официальный минимум для игры в разрешении 1080p на низких настройках с частотой кадров около 30 FPS. Обновлённые требования были опубликованы разработчиками в Twitter (заблокирован в РФ) @alanwake.
Об подготовке этого обновления стало известно днями ранее. Специалисты Digital Foundry получили ранний доступ к патчу и протестировали различные видеокарты, подтвердив повышение производительности до двух раз на видеокартах NVIDIA поколения Pascal.
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Что интересно, чем производительнее видеокарта, тем больше прирост производительности. Так, на двукратный прирост могут рассчитывать владельцы GTX 1080 Ti, в случае GTX 1070 прирост составил около 57%. На самом деле, даже владельцы GTX 1060 могут опробовать Alan Wake 2, добиться 30 кадров в секунду можно, но на комфортный игровой процесс рассчитывать не стоит.
На релизе Alan Wake 2 был практически неиграбелен на видеокартах без поддержки сетчатых шейдеров. Сетчатые шейдеры появились в DirectX 12 Ultimate, а полная поддержка этого уровня графического API имеется только у видеокарт NVIDIA GeForce RTX 20 и более современных, а также на видеокартах AMD с архитектурой RDNA 2 и новее.