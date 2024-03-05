Средняя частота кадров может вырасти до двух раз.

Alan Wake 2 в скором времени получит обновление, повышающее производительность игры на старых видеокартах без поддержки сетчатых шейдеров, сообщает VideoCardz. Поддержка сетчатых шейдеров появилась в DirectX 12 Ultimate, полная совместимость с которым появилась в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20 серии, AMD Radeon RX на базе архитектуры RDNA2, а также в видеокартах Intel Arc. Например, видеокарты довольно популярной серии GeForce GTX 10 не поддерживают все функции DirectX 12 включая сетчатые шейдеры и в Alan Wake 2 показывают низкую производительность.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

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Согласно тестированию Digital Foundry, будущее обновление Alan Wake 2 может стать спасительным для владельцев некоторых старых видеокарт. Некоторых, поскольку результаты сильно отличаются между различными моделями — чем производительнее графический процессор, тем больше прирост производительности. Так, средняя частота кадров на GeForce GTX 1060 увеличилась примерно на 45%, а на GTX 1080 Ti — в два раза.

Источник изображения: Digital Foundry, YouTube

На видеокартах AMD дела обстоят хуже, производительность игры на RX 5700 XT повысилась незначительно, а RX 580 вообще работала нестабильно. Тем не менее, это ещё не релизная версия обновления, сроки выпуска назовут на неделе. Для тестирования специалисты использовали разрешение 1080p с масштабированием FSR2 в режиме качество и набор настроек графики, эквивалентный по качеству настройкам PS5.

Источник изображения: Digital Foundry, YouTube

Таким образом, с новым обновлением средняя частота кадров GeForce GTX 1060 может превышать 30 FPS, но комфортным игровой процесс вряд ли можно назвать. В Digital Foundry считают, что GTX 1070 — необходимый минимум для Alan Wake 2 с учётом предстоящего обновления.



