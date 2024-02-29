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По слухам, Intel близка к тому, чтобы начать продажи Core i9-14900KS — нового флагманского процессора в семействе Raptor Lake-S Refresh. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @I_Leak_VN, который опубликовал фото коробки 14900KS, заявив, что новые процессоры уже находятся на складах магазинов.
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Фронтальное фото коробки 14900KS практически ничем не примечательно. На то, что перед нами не обычный 14900K указывает лишь надпись Special Edition. Ожидается, что, как и в предыдущих сериях, версия KS будет заметно дороже версии K. По данным инсайдера, во Вьетнаме 14900KS будет стоить около 765 долларов США, что на 30% превышает стоимость 14900K.
Ранее в Сети появились подробные спецификации 14900KS. Процессор будет повышать частоту до 6,2 ГГц на нескольких P-ядрах за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost. Количество ядер, объём кэша не изменились по сравнению с 14900K. Базовая мощность увеличится со 125 до 150 Вт. При снятых лимитах и полной нагрузкой энергопотребление процессора может превышать 400 Вт, как показал тест, появившийся в базе данных OCCT.