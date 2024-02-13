Максимальная частота процессора 6,2 ГГц.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

В Сети появилось ещё одно свидетельство подготовки компанией Intel настольного процессора Core i9-14900KS. На этот раз информацию нашли в базе данных диагностической утилиты OCCT, сообщает Wccftech. Детальный отчёт раскрывает характеристики будущего флагмана семейства Raptor Lake-S Refresh, который будет работать на ещё более высоких частотах, чем 14900K и 13900KS.

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Источник изображения: база данных OCCT (ocbase.com)

Тестирование проходило на материнской плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI с 32 ГБ памяти DDR5. Если верить информации в базе данных OCCT, при прежней конфигурации ядер (8P+16E) и кэш-памяти (32 МБ 2-го уровня и 36 МБ 3-го уровня) новый Intel Core i9-14900KS будет повышать частоту производительных ядер до 6,2 ГГц. Базовое энергопотребление процессора увеличили со 125 до 150 Вт.

Источник изображения: база данных OCCT (ocbase.com)

Пиковое энергопотребление во время тестирования достигало 410 Вт, среднее значение 330 Вт, но неизвестно, на каких настройках тестировался процессор. О системе охлаждения информации тоже нет, разогрелся 14900K во время тестирования до 101 градуса по Цельсию, что не позволило удерживать пиковые частоты.

Источник изображения: база данных OCCT (ocbase.com)

На сегодняшний день официально о подготовке Intel Core i9-14900KS ничего не известно, но специалисты полагают, что процессор представят в ближайшее время. KS модели основаны на отборных кристаллах, которые способны работать на более высоких частотах. В прошлом поколении 13900KS предлагал повышение частот до 6,0 ГГц, в новом поколении такими показателями уже может похвастаться обычный 14900K. Чтобы подобные процессоры могли достичь своих пиковых частот владельцу понадобится очень хорошее охлаждение и материнская плата.