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В Сети появилось ещё одно свидетельство подготовки компанией Intel настольного процессора Core i9-14900KS. На этот раз информацию нашли в базе данных диагностической утилиты OCCT, сообщает Wccftech. Детальный отчёт раскрывает характеристики будущего флагмана семейства Raptor Lake-S Refresh, который будет работать на ещё более высоких частотах, чем 14900K и 13900KS.
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Тестирование проходило на материнской плате MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI с 32 ГБ памяти DDR5. Если верить информации в базе данных OCCT, при прежней конфигурации ядер (8P+16E) и кэш-памяти (32 МБ 2-го уровня и 36 МБ 3-го уровня) новый Intel Core i9-14900KS будет повышать частоту производительных ядер до 6,2 ГГц. Базовое энергопотребление процессора увеличили со 125 до 150 Вт.
Пиковое энергопотребление во время тестирования достигало 410 Вт, среднее значение 330 Вт, но неизвестно, на каких настройках тестировался процессор. О системе охлаждения информации тоже нет, разогрелся 14900K во время тестирования до 101 градуса по Цельсию, что не позволило удерживать пиковые частоты.
На сегодняшний день официально о подготовке Intel Core i9-14900KS ничего не известно, но специалисты полагают, что процессор представят в ближайшее время. KS модели основаны на отборных кристаллах, которые способны работать на более высоких частотах. В прошлом поколении 13900KS предлагал повышение частот до 6,0 ГГц, в новом поколении такими показателями уже может похвастаться обычный 14900K. Чтобы подобные процессоры могли достичь своих пиковых частот владельцу понадобится очень хорошее охлаждение и материнская плата.