Официально процессор ещё не анонсировали.

По последним слухам, Intel представит процессор Core i9-14900KS до середины марта. Новый флагман уже был замечен в различных онлайн базах данных и каталогах интернет магазинов, но официально он ещё не анонсирован. Скорее всего, ждать осталось недолго, в Сети всё больше утечек, подтверждающих характеристики 14900KS. Подробные спецификации были обнаружены Twitter (заблокирован в РФ) блогером @momomo_us, сообщает Tom’s Hardware. Источник не уточняется.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Утечка раскрывает подробные характеристики Core i9-14900KS: частоты, температурные ограничения, объём кэш памяти и TDP. Это первый процессор с максимальной частотой, превышающей 6 ГГц. AMD значительно отстаёт в этой гонке, на сегодняшний день частота процессоров Zen 4 достигает 5,7 ГГц.

Источник изображения: Twitter (заблокирован в РФ) блогер @momomo_us

Спецификации подтверждают, что Core i9-14900KS во многом будет иметь те же характеристики, что и 14900K: 24-ядерную конфигурацию, 32 МБ кэш-памяти 2-го уровня, 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня и интегрированную графику UHD 770. Работа Intel по наращиванию частот впечатляет, компании удалось выжать 700 МГц с небольшими изменениями в архитектуре и оптимизациями в рамках одного техпроцесса: Raptor Lake Refresh технически представляет собой обновлённую версию Raptor Lake, которые, в свою очередь, являются обновлением Alder Lake.

Тем не менее, с ростом частот растёт и энергопотребление. Процессоры Intel Core 14-го поколения являются одними из самых энергоёмких процессоров на сегодняшний день. Недавний отчёт показал, что энергопотребление 14900KS может превышать 400 Вт.

На данный момент цена Core i9-14900KS остаётся неизвестной. Предполагается, что новый флагман получит ту же рекомендованную цену, что и предшественник — 699 долларов США.