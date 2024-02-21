Если им верить, новый чипсет будет значительно быстрее.

По слухам, в конфигурацию предстоящего чипсета Dimensity 9400 от MediaTek будет включено ядро ARM Cortex-X5 и три ядра Cortex-X4, а производиться чипсет будет по 3-нм техпроцессу TSMC N3E 2-го поколения, сообщает Notebookcheck. Известный информатор Digital Chat Station дополнил эти данные, опубликовав на своей странице в Weibo якобы результаты ранних тестов Dimensity 9400 в нескольких бенчмарках.

Источник изображения: bert b, Unsplash

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Первоначальные оценки в GFXBench Aztec указывают на 12-процентное повышение производительности: Dimensity 9400 достигает частоты кадров 110 FPS при том, что для Dimensity 9300 выдаёт около 99 FPS в этом бенчмарке. Предполагается, что новым графическим процессором в будущем чипсете станет ARM Immortalis-G920.

Источник: Digital Chat Station, Weibo (машинный перевод с китайского)

Также инсайдер назвал результаты в Geekbench 6, они впечатляют больше: Dimensity 9400 набирает 2700 баллов в одноядерных тестах и 9800 баллов в многоядерных, что является значительным шагом вперёд, по сравнению с Dimensity 9300, который в многоядерном тестировании набирает около 7500 баллов.

К этим оценкам следует относиться с долей скептицизма, но допуская их достоверность, можно отметить значительный прогресс относительно предшественника по части производительности процессора, улучшения по графической части скромнее.

Источники: Notebookcheck; Digital Chat Station, Weibo.