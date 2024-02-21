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Moleculo
В Firefox 123 улучшен переводчик и появился инструмент отправки отчётов о неработающих веб-сайтах
Встроенный переводчик Firefox теперь обрабатывает всплывающие подсказки веб-сайтов и текст в элементах управления формами.

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Mozilla накануне выпустила Firefox 123, сообщает gHacks. Новая стабильная версия веб-браузера получила несколько нововведений. В первую очередь можно отметить появление встроенного инструмента для отправки в Mozilla информации о неработающих веб-сайтах.

Источник изображения: Growtika, Unsplash

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Инструмент можно вызвать из меню браузера, далее необходимо выбрать основную причину обращения и по желанию предоставить дополнительную информацию о возникшей проблеме. После этого отчёт может быть отправлен в Mozilla. Это поможет решить проблемы совместимости Firefox, которые, в частности, могут возникать из-за наличия в браузере дополнительных инструментов защиты конфиденциальности, которые иногда конфликтуют с теми или иными механизмами работы некоторых сайтов.

В числе других изменений: встроенный переводчик Firefox теперь обрабатывает всплывающие подсказки веб-сайтов и текст в элементах управления формами, а Firefox View поддерживает поиск. Встроенный переводчик появился в Firefox начиная со 117 версии. Он отличается от реализаций в других браузерах тем, что переводит контент локально на компьютере пользователя, а не отправляет его на сервера компании. Это также связано с желанием Mozilla повысить конфиденциальность пользователей Firefox.

Специалисты отмечают одну из известных проблем: на системах со старыми процессорами AMD браузер в файловых диалоговых окнах может отображать вместо миниатюр чёрные квадраты, одним из решений проблемы может быть обновление графического драйвера.

Ранее сообщалось о перестановках в руководстве Mozilla, а также изменениях в стратегии компании.

#firefox #mozilla #веб-браузеры
Источник: ghacks.net
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