В число неприоритетных сервисов попали Firefox Relay, Mozilla Monitor Plus и другие, а Hub вообще закроют.

Стали известны первые подробности об изменениях в продуктовой стратегии Mozilla, компания планирует сократить инвестиции в переполненные сегменты рынка и сосредоточиться на растущих сегментах, в том числе, искусственном интеллекте (ИИ), сообщает gHacks.

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Развитие веб-браузера Firefox остаётся в центре внимания компании, в браузер планируют внедрить ИИ, а вот сервисы Mozilla VPN, Firefox Relay, Mozilla Monitor Plus и собственный узел социальной сети Mastodon уже не представляют большого интереса, закрывать их не планируют, но и активно развивать тоже. Закрыть планируют сервис Hub — виртуальный 3D-мир, который Mozilla представила несколько лет назад.

Изменения стратегии влечёт за собой реструктуризацию, кадровые перестановки и сокращения, под увольнение попадают около 60 сотрудников, а команды, работающие над Pocket, контентом и ИИ объединят.

Ранее стало известно, что Лаура Чемберс (Laura Chambers) сменила Митчелл Бейкер (Mitchell Baker) на посту генерального директора Mozilla. Чемберс была членом совета директоров Mozilla и будет исполнять обязанности временного генерального директора до конца года или пока не будет найдена постоянная замена. В задачи Чемберс входит согласование новой стратегии развития Mozilla.