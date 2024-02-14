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Moleculo
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
Теперь Ryzen Master позволяет разгонять Ryzen 8000G.

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AMD обновила фирменное программное обеспечение Ryzen Master, в новой версии 2.13.0.2908 оно получило несколько важных изменений. Во-первых, появилась поддержка недавно выпущенных настольных APU Ryzen 8000G, во-вторых, чтобы применить новые настройки Curve Optimizer, теперь не нужно перезагружать систему — настройки можно изменять «на лету».

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

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Ryzen Master предназначен для разгона и мониторинга процессоров AMD Ryzen. Среди прочего пользователь может отслеживать температуру, энергопотребление и рабочую частоту процессора, параметры питания материнской платы, напряжение и тайминги памяти, значение делителя шины Infinity Fabric, настраивать «кривую» зависимости частот от напряжений, в частности, для осуществления разгона или андервольта.

Как отмечают в Tom’s Hardware, благодаря разгону Ryzen 7 8700G можно добиться прироста производительности около 15%. Ранее известный оверклокер SkatterBencher опубликовал подробную статью о разгоне 8700G, где рассматривались различные сценарии разгона и их нюансы. Специалисту удалось в среднем добиться более чем 30 процентного прироста производительности в наборе тестовых приложений благодаря комплексному разгону процессорных ядер, интегрированной графики и оперативной памяти. Также известный под псевдонимом Der8auer специалист скальпировал 8700G и, не обнаружив под крышкой припой, протестировал процессор с разными термоинтерфейсами.

#amd #amd ryzen 8000g #ryzen master
Источник: tomshardware.com
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Приложение Ryzen Master получило поддержку APU Ryzen 8000G
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