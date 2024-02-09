Полный разгон сильно повышает энергопотребление.

Unervi González, Unsplash

Разгон интегрированной графики AMD Ryzen 7 8700G в совокупности с разгоном памяти может повысить производительность до 37%, согласно экспериментам оверклокера SkatterBencher, сообщает Tom’s Hardware. Профессионал смог разогнать интегрированную графику Radeon 780M до 3,15 ГГц и память DDR5 до эффективной частоты 8000 МГц. Разгон только графической части может повысить производительность на 22%. В своём исследовании SkatterBencher рассмотрел пять сценариев разгона 8700G, начиная с простого включения PBO и EXPO, а затем ручного разгона всех компонентов.

Ручной разгон приближает AMD Ryzen 7 8700G к бюджетным настольным видеокартам, однако APU всё же не сможет заменить их, отмечают специалисты. Во-первых, 8700G стоит 330 долларов, что более чем в два раза превышает цены бюджетных настольных видеокарт, таких AMD Radeon RX 6400 и Intel Arc A380. Вместо одного этого APU можно купить бюджетный комплект из процессора и видеокарты, глядишь и на память хватит, а память для 8700G нужно покупать тоже дорогостоящую, если цель максимальная производительность интегрированной графики.

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Во-вторых, разгон графики AMD Ryzen 7 8700G повышает энергопотребление до 156 Вт, APU начинает сильно греться. А при разгон процессорных ядер вместе с графикой приводит к повышению энергопотребления до 260 Вт в пике. Недорогим охлаждением в данном случае тоже не обойтись.