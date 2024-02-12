Также была протестирована графеновая термопрокладка.

Известный оверклокер Der8auer опубликовал на своём YouTube канале результаты детального исследования AMD Ryzen 7 8700G. Специалист скальпировал процессор, выяснив, что вместо припоя новые APU используют термопасту, а тепло-распределительная крышка имеет утолщение в зоне контакта с кристаллом для компенсации его практически вдвое меньшей высоты, по сравнению с высотой чиплетов в процессорах Ryzen серии 7000.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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Очевидно, что описанные изменения не окажут положительного влияния на эффективность охлаждения, поэтому Der8auer решил скальпировать Ryzen 7 8700G и выяснить, насколько процессор будет лучше себя «чувствовать» с нестандартным термоинтерфейсом.

Одно из сравнений температур AMD Ryzen 7 8700G под нагрузкой Cinebench R23. Графеновая термопрокладка выигрывает примерно до 15°C у стандартного термоинтерфейса, а жидкий металл примерно до 25°C. Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Первой Der8auer испытал графеновую термопрокладку. Графен проводит электричество, поэтому обязательно нужно изолировать все конденсаторы рядом с кристаллом. В качестве временного решения специалист использовал электроизоляционную ленту. Результаты тестирования показали снижение средней температуры процессора под нагрузкой на 10°C, как в стоке, так и при активации PBO, а при ручном разгоне до 5,0 ГГц выигрыш достиг 15°C. Переход на жидкий металл позволяет снизить температуры на 15…20°C в стоке и до 25°C при активации PBO и при ручном разгоне.

Der8auer подчеркнул, что вряд ли стал бы использовать жидкий металл с AMD Ryzen 7 8700G в реальной сборке, но владельцам новых APU стоит иметь ввиду — температуры можно значительно улучшить за счёт скальпирования и замены термоинтерфейса на ту же графеновую термопрокладку. В компактных сборках с ограниченными возможностями охлаждения, где зачастую используются APU, это может иметь смысл.





Днями ранее известный оверклокер SkatterBencher опубликовал подробную инструкцию по разгону AMD Ryzen 7 8700G. Специалисту удалось поднять частоты интегрированной графики выше 3,0 ГГц и в совокупности с разгоном оперативной памяти добиться среднего прироста производительности 37% в выбранном наборе бенчмарков. Однако из-за большого энергопотребления и тепловыделения, а также значительных затрат, сборка системы на 8700G для экстремального разгона была признана нецелесообразной, по сравнению со сборкой обычной системы с бюджетным процессором и дискретной видеокартой.