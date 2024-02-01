На данный момент список расширений ограничен.

Microsoft Edge для Android скоро может получить поддержку расширений. Об этом сообщает gHacks, ссылаясь на находки энтузиастов. В экспериментальных версиях Canary некоторых тестировщиков появился новый флаг Android Extension, который отвечает за включение этой поддержки.

После включения Android Extension появляется меню, где пока можно выбрать только три расширения, связанные с настройкой внешнего вида сайтов, блокировкой рекламы, управлением скорости воспроизведения аудио и видео. Так что неизвестно, насколько широкой окажется поддержка, когда функция в конечном итоге будет внедрена в браузер, если будет. Как минимум, есть несколько вариантов: поддержка ограниченного набора избранных расширений или поддержка всех расширений из магазина.

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На данный момент Microsoft Edge: AI Browser не поддерживает расширения, как и множество других мобильных браузеров на основе Chromium от более или менее крупных разработчиков. Лишь некоторые из них предлагают собственные встроенные расширения, но не возможность установки сторонних. Mozilla первой реализовала возможность установки расширений в своём мобильном браузере Firefox, возможно, это станет толчком для разработчиков Chromium браузеров и они последуют этому примеру, чтобы сохранять конкурентоспособность.