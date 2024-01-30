Продажи платы стартуют в Китае.

MSI представила Micro-ATX материнскую плату Z790MPower в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. О новинке сообщалось недавно, компания стремилась к привлекательному соотношению цены и возможностей, в результате, в переводе на доллары США новинка стоит около 199…229 долларов, предлагая при этом встроенный тактовый генератор, опцию смещения BCLK из премиальных плат серии MEG, оптимизации для разгона памяти и многое другое.

Модель MSI Z790MPower оснащена двумя слотами памяти DDR5 (максимальный общий объём 128 ГБ), поддерживает профили XMP со скоростью 8000 МТ/с и выше. В результате сотрудничества с различными производителями памяти на рынке также появится память под брендом MPOWER. К её производству присоединились такие компании, как G.Skill, OLOY, Asgard и BIWIN.

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Ещё одна особенность, не присущая данному ценовому сегменту, специальная дочерняя плата для разгона EZ Dashboard. Она позволяет пользователям включать и перезагружать ПК, сбрасывать настройки BIOS, контролировать ошибки на POST дисплее. Это полезный аксессуар для разгона.

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На данный момент плата появилась на рынке Азии, когда плата появится в других регионах, неизвестно.