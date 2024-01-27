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Moleculo
MSI возрождает серию MPower с новой экономичной платой Intel Z790, ориентированной на разгон памяти
Простой и привлекательный дизайн, интересный ценник и поддержка DDR5-8000.

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Похоже, MSI взялась за возрождение некогда популярных серий продуктов. Недавно компания выпустила первую за долгое время видеокарту Cyclone, а теперь становится известно о подготовке новой материнской платы MPower, серии, о которой не было слышно около семи лет.

Источник изображения: Wccftech

Новинка в формате Micro-ATX предложит простой и экономичный дизайн наряду с некоторыми возможностями премиум-класса: чипсет Intel Z790 с поддержкой разгона разблокированных процессоров, конструкция с двумя слотами DIMM для наилучшего разгона памяти. Заявлена поддержка модулей DDR5-8000, сообщает Wccftech. Кроме этого, утверждается, что в планах MSI выпуск скоростных комплектов памяти под брендом MPower в сотрудничестве с несколькими производителями памяти.

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Что касается технических деталей, плата поддерживает процессоры Intel 12-, 13- и 14-го поколений, предлагая 15-фазный подсистему питания с радиаторами и двумя 8-контактными разъёмами, два слота M.2 с радиаторами, шесть портов SATA III, один слот PCIe 5.0 x16 и два слота PCIe 4.0, x1 и x4. В числе портов на задней панели: четыре USB 2.0, три USB 3.2 Gen1 и один USB 3.2 Gen2 Type-C. Также есть Wi-Fi 6E, 2,5-гигабитный проводной сетевой адаптер, поддержка 7.1-канального аудио.

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Ожидается, что плата дебютирует в Китае по цене около 1599 юаней. Судя по всему, глобальный выпуск на данный момент не подтверждён, но вероятен. Ориентировочная цена платы для рынка США составляет 199 долларов.

#msi #материнские платы
Источник: wccftech.com
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