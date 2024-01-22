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Moleculo
Появились первые результаты GeForce RTX 4070 Ti SUPER в 3DMark
Результаты менее впечатляющие, чем в случае с RTX 4070 SUPER и оригинальной 4070.

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На прошлой неделе NVIDIA выпустила GeForce RTX 4070 SUPER, первую видеокарту из новой «суперской» линейки. Теперь на подходе следующая, RTX 4070 Ti SUPER, первые тесты которой тоже появились на прошлой неделе — в Geekbench. Накануне ресурс VideoCardz опубликовал предполагаемые результаты будущей новинки в наборе бенчмарков 3DMark, что позволяет предварительно оценить, насколько она быстрее оригинальной модели.

Стоит отметить, что GeForce RTX 4070 SUPER выделяется среди трёх новых видеокарт наибольшей прибавкой CUDA ядер, около 20…22%. За счёт прироста CUDA производительность как в бенчмарках, так и в играх возрастает примерно на одну величину. В первых тестах Geekbench карта показала прибавку 14…18%, в тестах 3DMark и игровых тестах прирост составил 15…18%.

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В случае RTX 4070 Ti SUPER ситуация несколько иная, предлагает меньшую 10-процентную прибавку CUDA ядер, но, в отличие от RTX 4070 и SUPER, это дополняется улучшениями в подсистеме памяти. Оригинальная RTX 4070 Ti предлагает 12 ГБ на 192-битной шине, Ti SUPER — 16 ГБ на 256-битной шине. Если в бенчмарках изменения в подсистеме памяти вряд ли окажут значительное влияние на результаты, то в играх, особенно в высоком разрешении, положительный эффект очевиден. Поэтому, результаты в играх RTX 4070 Ti SUPER может показать лучше, чем в бенчмарках, а теперь к результатам.

Источник данных: VideoCardz

GeForce RTX 4070 Ti SUPER в Geekbench OpenCL показала 10% превосходство над оригинальной моделью, в 3DMark в среднем результаты на 8% выше, если верить данным VideoCardz. Наибольшее преимущество в 10% новинка показала в бенчмарке Speed Way, наименьшее, всего лишь 2%, в Fire Strike. От более производительной RTX 4080 видеокарта в среднем отстаёт на 15%. Разгон позволит RTX 4070 Ti SUPER сократить отставание, но вряд ли догнать текущую субфлагманскую модель, на смену которой в этом месяце придёт RTX 4080 SUPER.

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Первые обзоры GeForce RTX 4070 Ti SUPER ожидаются 23 января, в продажу видеокарта поступит днём позже. Рекомендованная цена для зарубежного рынка — 799,99 долларов США.

Источники
VideoCardz.
#nvidia #видеокарты #rtx 4070 ti #rtx 4070 ti super #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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