Результаты менее впечатляющие, чем в случае с RTX 4070 SUPER и оригинальной 4070.

На прошлой неделе NVIDIA выпустила GeForce RTX 4070 SUPER, первую видеокарту из новой «суперской» линейки. Теперь на подходе следующая, RTX 4070 Ti SUPER, первые тесты которой тоже появились на прошлой неделе — в Geekbench. Накануне ресурс VideoCardz опубликовал предполагаемые результаты будущей новинки в наборе бенчмарков 3DMark, что позволяет предварительно оценить, насколько она быстрее оригинальной модели.

Стоит отметить, что GeForce RTX 4070 SUPER выделяется среди трёх новых видеокарт наибольшей прибавкой CUDA ядер, около 20…22%. За счёт прироста CUDA производительность как в бенчмарках, так и в играх возрастает примерно на одну величину. В первых тестах Geekbench карта показала прибавку 14…18%, в тестах 3DMark и игровых тестах прирост составил 15…18%.

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В случае RTX 4070 Ti SUPER ситуация несколько иная, предлагает меньшую 10-процентную прибавку CUDA ядер, но, в отличие от RTX 4070 и SUPER, это дополняется улучшениями в подсистеме памяти. Оригинальная RTX 4070 Ti предлагает 12 ГБ на 192-битной шине, Ti SUPER — 16 ГБ на 256-битной шине. Если в бенчмарках изменения в подсистеме памяти вряд ли окажут значительное влияние на результаты, то в играх, особенно в высоком разрешении, положительный эффект очевиден. Поэтому, результаты в играх RTX 4070 Ti SUPER может показать лучше, чем в бенчмарках, а теперь к результатам.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER в Geekbench OpenCL показала 10% превосходство над оригинальной моделью, в 3DMark в среднем результаты на 8% выше, если верить данным VideoCardz. Наибольшее преимущество в 10% новинка показала в бенчмарке Speed Way, наименьшее, всего лишь 2%, в Fire Strike. От более производительной RTX 4080 видеокарта в среднем отстаёт на 15%. Разгон позволит RTX 4070 Ti SUPER сократить отставание, но вряд ли догнать текущую субфлагманскую модель, на смену которой в этом месяце придёт RTX 4080 SUPER.

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Первые обзоры GeForce RTX 4070 Ti SUPER ожидаются 23 января, в продажу видеокарта поступит днём позже. Рекомендованная цена для зарубежного рынка — 799,99 долларов США.