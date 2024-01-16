Видеокарты сравнили в наборе тестов 3DMark.

Завтра спадает эмбарго на публикацию обзоров видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER, которые планируют продавать по рекомендованной цене, однако у ресурса VideoCardz уже есть данные о производительности новинки NVIDIA в 3DMark. Как и предполагалось, вариант SUPER заметно производительнее оригинального.

Из всей тройки новых видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER привлекает внимание самой большой прибавкой CUDA ядер, около 22%. В используемом варианте графического процессора AD104 активно 7168 CUDA против 5888, которые предлагает AD104-250 стандартной RTX 4070. Увеличилось и количество других блоков, кроме этого, задействованы все 48 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Это значительные улучшения, благодаря которым RTX 4070 SUPER позиционируется как видеокарта более высокого класса, в то время как RTX 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER — как замена оригинальных моделей, которые снимут с производства.

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Источник данных: VideoCardz

Cравнение Founder Edition (FE) вариантов GeForce RTX 4070, 4070 SUPER и 4070 Ti в наборе различных бенчмарков 3DMark показало, что преимущество RTX 4070 SUPER над оригинальной RTX 4070 в среднем составляет 18%, а отставание от RTX 4070 Ti — 7%. Лучше всего новинка проявила себя в бенчмарках Speed Way, показав минимальное 5,4-процентное отставание от Ti, а также Fire Strike Ultra, где преимущество над оригинальной видеокартой достигло 22%.

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Продажи GeForce RTX 4070 SUPER запланированы на 17 января, рекомендованная цена 599 долларов США.