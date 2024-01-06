Карта может оказаться неожиданным хитом.

В Сети появились первые результаты GeForce RTX 4070 SUPER, видеокарта прошла OpenCL и CUDA тесты Geekbench, оказавшись примерно на 14…18% быстрее оригинальной версии, сообщает Wccftech. В OpenCL тесте видеокарта набрала 195384 балла, в CUDA — 219237. Оценки приближают версию SUPER к Ti, которая, согласно собранным в Wccftech данным, набирает около 207 тысяч баллов в OpenCL.

По производительности OpenCL карта опережает RX 7900 XTX и на 5,5% медленнее, чем RTX 4070 Ti. Однако в играх позиционирование относительно карт Radeon будет иным. Как считают специалисты, GeForce RTX 4070 SUPER станет конкурентом Radeon RX 7800 XT и RX 7900 GRE в сегменте видеокарт, ориентированных на игры в разрешении 1440p. Сравнение результатов CUDA тестов показывает, что RTX 4070 SUPER обеспечивает около 98% производительности RTX 4070 Ti.

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Характеристики GeForce RTX 40 SUPER из слухов. Источник: VideoCardz.com

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Как сообщалось ранее, GeForce RTX 4070 SUPER получит наибольший прирост CUDA ядер, по сравнению с двумя другими видеокартами в стартовой линейке RTX 40 SUPER. Новинки должны представить через несколько дней, NVIDIA запланировала мероприятие на 8 января и уже опубликовала тизер, намекающий на новые видеокарты, в числе которых также ожидаются RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER.