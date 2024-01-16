Новинка показала отличные результаты.

Появились первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, видеокарта произвела неплохое впечатление на рецензентов. По мнению специалистов TechPowerUp, новинка идеально подходит для игр в разрешении 1440p с максимальными настройками графики.

В основе GeForce RTX 4070 SUPER лежит графический процессор AD104-350, в котором задействованы 56 из 60 потоковых мультипроцессоров, все 80 блоков растеризации и все 48 МБ кэш-памяти 2-го уровня. По этим показателям карта практически равна RTX 4070 Ti, которая использует полный чип. Среди важных отличий версии SUPER от версии Ti один кодировщик NVENC, в RTX 4070 Ti активно два. Что касается косметических изменений, серебристые детали в моделях SUPER стали матово-чёрными, а хромированные — глянцево-чёрными.

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По результатам масштабного тестирования в TechPowerUp подсчитали, что GeForce RTX 4070 SUPER в среднем на 15% быстрее оригинальной модели и способна конкурировать с RTX 3090, потребляя гораздо меньше энергии, TGP составляет 220 Вт. Разница между SUPER и Ti вариантами примерно 8% в пользу последнего. Сравнивания видеокарту с конкурентами, специалисты отмечают 7-процентное превосходство над AMD Radeon RX 7800 XT. Карта AMD стоит 499 долларов, а рассматриваемая новинка NVIDIA — 599.

В тестах Tom’s Hardware RTX 4070 SUPER в среднем была быстрее RTX 4070 примерно на 16% и специалисты отметили, что при выборе между RTX 4070 SUPER и RX 7800 XT предпочли бы карту NVIDIA несмотря на меньший объём памяти.

В Eurogamer получили примерно те же результаты и отмечают, что, хотя AMD Radeon RX 7800 XT привлекает сочетанием высокой производительности в растеризации, 16 ГБ памяти и меньшей цены, карте не хватает аппаратных функций, которые делают NVIDIA привлекательнее, а также производительности в трассировке лучей.

При максимальной частоте по спецификациям 2475 МГц в тестах TechPowerUp был зафиксирован пиковый кратковременный буст до 2805 МГц. За счёт разгона можно повысить производительность примерно на 6%.

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В числе недостатков видеокарты 12 ГБ видеопамяти, которые ограничивают производительность в некоторых сценариях. Продажи GeForce RTX 4070 SUPER за рубежом начинаются завтра.