Следующая SUPER видеокарта появится 24 января.

Обзоры различных вариантов GeForce RTX 4070 SUPER уже доступны от множества рецензентов, следующая на очереди RTX 4070 Ti SUPER. Видеокарта ожидается в продаже с 24 января, а первые обзоры появятся за день до этого. Ждать ещё около недели, но уже сейчас можно ознакомиться с первыми результатами RTX 4070 Ti SUPER в Geekbench, видеокарта была протестирована в OpenCL и Vulkan бенчмарках, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Geekbench OpenCL

Тестируемая видеокарта работала на частоте 2640 МГц, что на 30 МГц выше эталонной. Результат в тесте OpenCL составил 229043 балла. Это примерно на 10% больше результатов RTX 4070 Ti и всего на 6% меньше результатов RTX 4080. Отличные показатели, особенно с учётом того, что RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов США, а RTX 4070 Ti SUPER будет стоить от 799 долларов, предлагая, судя по всему, близкую производительность. Это дополнительно объясняет решение AMD снизить цены на свои субфлагманские видеокарты Radeon RX 7900 XT и RX 7900 GRE.

Источник изображения: Geekbench OpenCL

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Есть несколько результатов Vulkan теста GeForce RTX 4070 Ti SUPER, где видеокарта набирала от 171079 баллов до 222435 баллов. Это большая разница, возможно, тестирования проходили при разных настройках энергопотребления. Максимальный результат даже выше, чем у RTX 4080 в базе данных Geekbench, в данном случае мог иметь место разгон.

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Не исключено, что разгон GeForce RTX 4070 Ti SUPER позволит обогнать RTX 4080. Первая новинка, RTX 4070 SUPER, смогла превзойти RTX 4070 Ti в разгоне — отличилась карта GIGABYTE AORUS Master с расширенным до 350 Вт лимитом энергопотребления.