Будет устанавливаться, оказал ли разгон влияние на работоспособность или причина в другом.

Накануне в Сети стали появляться сообщения о том, что внутри процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 находится предохранитель, который сгорает при разгоне. Эта информация оказалась достоверной, а вот поспешные выводы об отказе в гарантии на процессоры с перегоревшим предохранителем — нет.

«Процессоры серии Threadripper 7000 содержат предохранитель, который перегорает при включении разгона. Чтобы внести ясность: перегорание этого предохранителя не лишает вас гарантии. Утверждения о том, что разгон/перенапряжение само по себе “аннулирует” гарантию на процессор, не соответствуют действительности…», — объяснил представитель AMD журналистам ресурса Tom’s Hardware.

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Таким образом, владелец не теряет гарантию на процессор только лишь прикоснувшись к настройкам разгона. В данном случае предохранитель играет роль индикатора для специалистов гарантийного отдела, указывающего на то, что процессор разгонялся и это не главное при вынесении специалистами конечного решения по неисправному продукту. Если причины неисправности процессора не связаны с разгоном и другими ошибками на стороне пользователя, гарантийные обязательства должны быть исполнены, а вот если будет установлено, что работоспособность процессора нарушена вследствие разгона, то тогда в гарантийном обслуживании откажут.

«…Согласно стандартным условиям продажи AMD, гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате разгона и повышения напряжения на процессоре. Тем не менее, другие проблемы, не связанные с этим, все ещё могут послужить основанием для гарантийного ремонта или замены».

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Подводя итог, разгон процессора AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 сам по себе не приведёт к потере гарантии. Гарантия аннулируется только в случае поломки, непосредственно возникшей в результате разгона. Специалисты отмечают, что наличие секретных предохранителей не является чем-то новым в процессорах AMD, они уже присутствовали в некоторых процессорах Ryzen Threadripper Pro 5000WX.