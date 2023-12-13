Некоторые модули, не соответствуют спецификациям JEDEC, могли вызвать сбой защиты от записи SPD.

В сентябре стало известно, что владельцы плат GIGABYTE на базе чипсетов Intel 600 и 700 серии могут столкнуться с проблемой порчи настроек SPD на некоторых модулях оперативной памяти. По информации GIGABYTE, проблема была в модулях, производители которых не реализовали должную защиту от перезаписи, тем не менее, компания выпустила обновлённые BIOS, со своей стороны реализовав дополнительные меры защиты. Теперь дополнительные изменения были внесены в программное обеспечение GIGABYTE Control Center (GCC), сообщает TechPowerUp.

Теперь отмечается, что из-за несоответствия некоторых модулей спецификациям JEDEC мог произойти сбой в защите от записи SPD. Обновление программного обеспечения оптимизирует процесс получения информации об SPD модулей и усиливает защиту. Пользователям, которые испытывают опасения из-за потенциального проявления описанной проблемы, рекомендуется загрузить и установить новую версию GCC, на момент написания это сборка 23.12.06.01.

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GIGABYTE напоминает, что GCC позволяет настраивать производительность оборудования, управлять вентиляторами, RGB подсветкой и т.д. через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.