Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
GIGABYTE обновила ПО GCC для решения проблем с SPD настройками некоторых модулей памяти
Некоторые модули, не соответствуют спецификациям JEDEC, могли вызвать сбой защиты от записи SPD.

реклама

В сентябре стало известно, что владельцы плат GIGABYTE на базе чипсетов Intel 600 и 700 серии могут столкнуться с проблемой порчи настроек SPD на некоторых модулях оперативной памяти. По информации GIGABYTE, проблема была в модулях, производители которых не реализовали должную защиту от перезаписи, тем не менее, компания выпустила обновлённые BIOS, со своей стороны реализовав дополнительные меры защиты. Теперь дополнительные изменения были внесены в программное обеспечение GIGABYTE Control Center (GCC), сообщает TechPowerUp.

Источник: GIGABYTE

Теперь отмечается, что из-за несоответствия некоторых модулей спецификациям JEDEC мог произойти сбой в защите от записи SPD. Обновление программного обеспечения оптимизирует процесс получения информации об SPD модулей и усиливает защиту. Пользователям, которые испытывают опасения из-за потенциального проявления описанной проблемы, рекомендуется загрузить и установить новую версию GCC, на момент написания это сборка 23.12.06.01.

реклама

GIGABYTE напоминает, что GCC позволяет настраивать производительность оборудования, управлять вентиляторами, RGB подсветкой и т.д. через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Источники
TechPowerUp
GIGABYTE
#gigabyte
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GIGABYTE представила флагманскую линейку СЖО AORUS WATERFORCE II
GIGABYTE представила внутренний Wi-Fi 7 адаптер с интерфейсом PCIe x1 и стильной выносной антенной
GIGABYTE представила серверы нового поколения с ускорителями AMD Instinct серии MI300
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
18
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
13
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
10
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
2
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
13
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
14
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
3
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
1
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
SpaceX реанимирует идею запуска космических челноков - старт в ночь с 11 на 12 декабря
1
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Сотрудник британской компании вынес с работы видеокарт, винчестеров и ноутбуков на 250 000 долларов
3

Популярные статьи

Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
51
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
10
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
11
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
6
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
4
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
15:00
Пропаганда и Z-каналы довольно много времени уделяют тому, чтобы описывать мобилизацию в Украине. Неделями смакуются кадры, как военкомы задерживают призывников. Однако мобилизация в Украине продиктов...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Apsheronsky tchai
14:59
Включают иногда. Через душевую систему ТОС-2.
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Truth Sееker
14:58
Когда там кстати?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Дмитрий
14:58
за 200 лямами приехал. утешительный приз.
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Fedor Zhmilev
14:55
И насколько он вреден для организма?!
Российские учёные создали термоэлектрический генератор для преобразования тепла в электроэнергию
Михаил Любчук
14:55
Как обычно, узкие все воруют. 😅😅😅 Какое отношение пукинская сосия имеет к Екимову, который почти 30 лет развивается профессионально на западе (Франция, США)? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Артём Николаев
14:54
Да, патриоты это почему-то не понимают. И дело даже не только в торговле. Есть ещё международные кредиты и валютные резервы. В чём одалживать и что под матрасом хранить? Юани, когда Китай уже экономич...
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Митюнин Сергей
14:54
Космический Советский корабль Буран это высочайший верх космической техники.Сейчас такого нет в РФ.Мы много потеряли, нас обогнали Китай, Индия.Япония.
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
swr5
14:51
Горячий душ в окопы проводить будут?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Чaтo-Б0t
14:50
Зеля, дурень пархатый, не так просил. Надо было перед пендозаконодателями мурку на рояле сыграть, как только ты умеешь. Не способен клянчить грошi, так спроси у нашего ресурсного Трусикера совета, он ...
Bloomberg: Визит Зеленского в США не увенчался успехом, а республиканцы всё так же холодны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем