Столкнувшимся с проблемой пользователям придётся записать оригинальный SPD в пострадавшие модули.

Jeremy Bezanger, Unsplash

GIGABYTE выпускает новые версии BIOS и программного обеспечения GIGABYTE Control Center (GCC) для материнских плат Intel LGA 1700 на базе чипсетов 600- и 700-серий, включая защиту от перезаписи SPD в модулях памяти для предотвращения порчи настроек некоторых модулей DDR5, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на информацию от компании на китайской платформе bilibili.

Оказывается, всё это время в Сети периодически появлялись жалобы на то, что после установки в платы GIGABYTE некоторые модули памяти DDR5 перестают работать. Сначала пользователи думали, что платы выводят модули из строя, но в дальнейшем выяснилось, что на самом деле происходит перезапись информации в SPD профилях модулей и записываются туда совершенно неадекватные параметры. Инженеры компании разобрались в проблеме и считают виноватыми производителей модулей памяти, которые не реализовали должным образом защиту от перезаписи SPD.

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По данным GIGABYTE, без правильной реализации защиты существует небольшая вероятность записи неверной информации SPD при использовании утилиты GCC. К счастью, модули не повреждены, владельцам просто нужно снова перезаписать SPD на оригинальный, чтобы вернуть память в нормальное состояние, а, чтобы ситуация не повторилась, обновить BIOS платы и GCC. Например, в описании прошивки F6 для Z790 Aorus Tachyon или FN для Z690 Aorus Elite AX говорится: «включение защиты от записи SPD позволяет устранить проблему совместимости с DDR5, связанную с тем, что в некоторых модулях не была должным образом реализована защита от записи JEDEC SPD».