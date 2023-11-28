Похоже, 24-гиговых игровых моделей NVIDIA для потребителей в Китае не останется.

Похоже, в Китае начали переделывать в ускорители искусственного интеллекта (ИИ) не только GeForce RTX 4090, но и другие видеокарты NVIDIA с достаточным объёмом видеопамяти. Флагманы прошлого поколения RTX 3090 тоже могут похвастаться 24 ГБ быстрой GDDR6X и, хотя их вычислительная производительность меньше, чем у RTX 4090, они поддерживают меньше форматов вычислений, большой объём памяти делает их очень ценными для различного рода ИИ нагрузок, тем более в условиях ужесточающихся санкций. Например, данные видеокарты подойдут для ускорения больших языковых моделей.

Источник: Tom's Hardware, @I_Leak_VN, Twitter (заблокирован в РФ) и XianYu

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Специалисты Tom’s Hardware обратили внимание на публикации Twitter (заблокирован в РФ) блогера под псевдонимом @I_Leak_VN, который обнаружил на китайской торговой платформе XianYu не только перепрофилированные RTX 4090, но и RTX 3090. Внешне видеокарты мало чем отличаются, для размещения в вычислительных кластерах и серверных системах подходят двухслотовые конструкции с центробежными вентиляторами, такая RTX 3090 и представлена на фото.

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Теперь самой производительной потребительской видеокартой NVIDIA в Китае является 16-гиговая GeForce RTX 4080, а в следующем году ей на смену ожидают вариант SUPER, но тоже с 16 ГБ видеопамяти. Интересно, повысился ли в этих обстоятельствах спрос на 20- и 24-гиговые AMD Radeon RX 7900 XT и XTX.