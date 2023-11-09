Новые модели можно поставлять в Китай, который, в частности, попал под очередные санкции.

Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA готовит новые ускорители вычислений в ответ на очередные ограничения США, касающиеся экспорта вычислительного оборудования для центров обработки данных, в частности, в Китай, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase и Semianalysis, авторы последнего первыми сообщили данную информацию. Новые правила учитывают вычислительную производительность и настолько опускают планку, что под запрет попадает даже потребительская GeForce RTX 4090. В соответствии с ограничениями, произведение количества битов на вычислительную производительность в тераопс, TPP (Total Processing Performance), не должно превышать величину 4800, а у игрового флагмана NVIDIA достигает 5285.

По информации Semianalysis, NVIDIA уже располагает образцами новых ускорителей, которые идеально вписываются в экспортные ограничения — это модели H20, L20 и L2, их производство должны начать в следующем месяце. Самое производительное решение H20 относится к семейству Hopper и использует упаковку CoWoS от TSMC, два других чипа имеют отношение к архитектуре Ada Lovelace. Что интересно, как считают в Semianalysis, H20 с некоторыми задачами может справляться даже лучше, чем H100, попавший под запрет.

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Китайский ресурс ITHome опубликовал основные характеристики названных ускорителей, как указано в таблице, H20 получит 96 ГБ памяти HBM3 с пропускной способностью 4 ТБ/с и обладает производительностью тензорных ядер до 296 тераопс на целочисленных операциях INT8, в данном случае TPP равен 2368 и укладывается в новые ограничения.