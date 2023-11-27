Карты из игровых переделывают в серверные

Недавно сообщалось, что накопленные в Китае запасы GeForce RTX 4090 после вступления в силу новых санкций со стороны США стали активно переделывать в ускорители вычислений для поддержки стремительно развивающегося сегмента искусственного интеллекта (ИИ).

Игровые видеокарты полностью разбираются, с печатных плат выпаивается только самое необходимое — графический процессор, память и набор некоторых других компонентов. Всё это используется для новых видеокарт со стандартизированной конструкцией, подходящей вычислительных кластеров в серверных стойках и рабочих станциях.

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Как сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников, включая Twitter (заблокирован в РФ) блогера под псевдонимом @I_Leak_VN и китайскую торговую площадку XianYu, в Сети появились новые фотографии перепрофилированных GeForce RTX 4090.

На нескольких из них можно подробно рассмотреть подобную видеокарту. Она оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором, на задней панели присутствуют большие вентиляционные отверстия и набор видеовыходов: три DP 1.4 и один HDMI 2.1. Для питания используется один 16-контактный (12+4) разъём 12VHPWR и выведен он на торец для удобного подключения видеокарт в серверной стойке при ограниченной высоте.

Как долго запасов GeForce RTX 4090 будет хватать для покрытия потребностей местных компаний, никто прогнозировать не берётся, но, вероятно, к моменту, когда они закончатся, появятся альтернативы.

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Так ранее появилась информация о подготовке компанией NVIDIA нескольких новых ускорителей, которые не подпадают под экспортные ограничения США. Согласно отчёту Reuters, на который ссылается Tom’s Hardware, с самым продвинутым из них, моделью H20, возникли некоторые проблемы. Выпуск ускорителя может задержаться до марта следующего года, но другие модели, L20 и L2, должны появиться в срок, по слухам, в конце года.