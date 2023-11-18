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Moleculo
Все упоминания GeForce RTX 4090 удалили с сайта NVIDIA в Китае
Всё из-за новых санкций США, под которые попала RTX 4090 и другие графические ускорители

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Игровой флагман NVIDIA текущего поколения, GeForce RTX 4090, попал под новые экспортные ограничения США и больше не может ввозиться в Китай, а также в ряд других стран, попавших под действие санкций. С официального регионального сайта NVIDIA модель уже исчезла, сообщает VideoCardz, не осталось и следа, даже графики сравнения производительности обновили, где RTX 4090 теперь нет.

Приобрести RTX 4090 в Китае всё ещё можно, но цена взлетела, она как минимум уже в два раза выше рекомендованной. По слухам, перед запретом поставки были увеличены для формирования запасов, а это повлияло на глобальную доступность RTX 4090 — карта стала дорожать и в других регионах, в частности, США. На американских торговых площадках не самые дорогие варианты уже стоят в диапазоне 1900-2000 долларов, пишет Wccftech.

До (слева) и после (справа) введения санкций. Источник: NVIDIA China

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Как отмечает VideoCardz, санкции касаются далеко не только Китая. Они распространяются на страны из подгрупп D1, D4 и D5 классификации правил экспортного администрирования (EAR) Министерства торговли США.

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Также ранее сообщалось, что под новые ограничения подпадают все ускорители с показателем TPP (Total Processing Performance) 4800 и более, NVIDIA уже подготовила серверные решения, которые вписываются в это ограничение. В игровом сегменте, по слухам, в начале следующего года появится GeForce RTX 4080 SUPER, возможно, карта не подпадёт под ограничения.

Источники
VideoCardz
NVIDIA China
#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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