Всё из-за новых санкций США, под которые попала RTX 4090 и другие графические ускорители

Игровой флагман NVIDIA текущего поколения, GeForce RTX 4090, попал под новые экспортные ограничения США и больше не может ввозиться в Китай, а также в ряд других стран, попавших под действие санкций. С официального регионального сайта NVIDIA модель уже исчезла, сообщает VideoCardz, не осталось и следа, даже графики сравнения производительности обновили, где RTX 4090 теперь нет.

Приобрести RTX 4090 в Китае всё ещё можно, но цена взлетела, она как минимум уже в два раза выше рекомендованной. По слухам, перед запретом поставки были увеличены для формирования запасов, а это повлияло на глобальную доступность RTX 4090 — карта стала дорожать и в других регионах, в частности, США. На американских торговых площадках не самые дорогие варианты уже стоят в диапазоне 1900-2000 долларов, пишет Wccftech.

До (слева) и после (справа) введения санкций. Источник: NVIDIA China

реклама

Как отмечает VideoCardz, санкции касаются далеко не только Китая. Они распространяются на страны из подгрупп D1, D4 и D5 классификации правил экспортного администрирования (EAR) Министерства торговли США.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Также ранее сообщалось, что под новые ограничения подпадают все ускорители с показателем TPP (Total Processing Performance) 4800 и более, NVIDIA уже подготовила серверные решения, которые вписываются в это ограничение. В игровом сегменте, по слухам, в начале следующего года появится GeForce RTX 4080 SUPER, возможно, карта не подпадёт под ограничения.