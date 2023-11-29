Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В Китае начали переделывать для нужд ИИ 10-гиговые RTX 3080 в 20-гиговые
Картам заменяют чипы памяти и системы охлаждения.

реклама

Похоже, что после введения очередных экспортных ограничений со стороны США в развивающейся ИИ индустрии Китая ощущается сильный недостаток подходящих ускорителей вычислений. Судя по последним новостям, на поток была поставлена переделка оставшихся потребительских RTX 4090 и RTX 3090 в ИИ ускорители, пригодные для установки в серверы, а теперь выясняется, что и запасы RTX 3080 будут использовать для этих целей, только нужно больше модификаций. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на очередные находки Twitter (заблокирован в РФ) блогера @I_Leak_VN.

Источник: Tom's Hardware, @I_Leak_VN в Twitter (заблокирован в РФ)

реклама

Если RTX 4090 и RTX 3090 изначально получили большой объём памяти 24 ГБ, то RTX 3080 и 3080 Ti — только 10 и 12 ГБ соответственно. Недостаточно для работы с большими моделями. Когда-то NVIDIA планировала выпустить 20-гиговые версии RTX 3080, их отменили в последний момент, когда подобные карты в некотором количестве уже были произведены. В итоге отменённые карты как-то оказались в руках энтузиастов и были пристально изучены, а теперь полученные знания помогают переделывать 10-гиговые RTX 3080 в 20-гиговые.

Источник: Tom's Hardware, @I_Leak_VN в Twitter (заблокирован в РФ)

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как полагают в Tom’s Hardware, часть этих видеокарт могла в своё время использоваться в майнинговых фермах, а теперь перепрофилируется для других задач. Интересно, если поставки специализированных ускорителей в Китай наладятся, увидим ли мы в будущем огромный наплыв подобных видеокарт на торговые площадки.

Источники
Tom's Hardware
@I_Leak_VN, Twitter (заблокирован в РФ)
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3080
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Amazon анонсировала выпуск своих новых чипов для технологии искусственного интеллекта
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
49
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
34
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
3
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
2
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
14
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
9
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
4

Популярные статьи

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
8
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
21
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
2
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
18
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
8

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
10:18
"это число кажется чрезвычайно низким" - оно и есть низкое. Креститься нужно когда кажется. А геймпад реально хорош в основном для рейсингов, некоторых симуляторов, файтингов и простых платформеров. Н...
Steam добавила полноценную поддержку игровых контроллеров DualSense от Sony
KotSkripaley
10:18
Дороговато использовать F-16, для уничтожения Российских ракет, несколько десятков одичалых пятачков в качестве цели, для уничтожения одной Российской ракеты, дешевле обойдутся американским налогоплат...
Эксперт: ВКС РФ уничтожат истребители F-16 так же, как уничтожали до этого другие самолеты ВСУ
Владимир Никитенко
10:17
Путин согласен не уничтожать. Пусть сразу сдаются.
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
Владимир Никитенко
10:14
А не, не сдохнет!! Сначала до тебя доберется.
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
ChandlerXAAP
10:14
Хочухочухочу, дайте два!!!
Новые OLED-телевизоры LG C4 и G4 получат FreeSync с частотой 144 Гц
Колючка
10:11
Порой такое чувство, что я последний человек, который просто покупает железо и юзает его с кайфом. Не помнит что, где, почём купил, не вымеряет % прироста, не выискивает артефакты апскейла, не пишет ...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Radioman
10:10
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора.
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Radioman
10:09
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора. Не благодари что з...
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Umid Xaydarov
10:09
не завидуй что у мя топ персы. всего 1 % игроков закрывают все этажи на 3 звезды. а я на АВТОБОЕ закрыл. это 0.1% игроков. пруф https://www.youtube.com/watch?v=xoqqXRDlAwY&t=54s
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Grayhaund II
10:07
Это старость, бро.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем