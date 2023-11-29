Картам заменяют чипы памяти и системы охлаждения.

Похоже, что после введения очередных экспортных ограничений со стороны США в развивающейся ИИ индустрии Китая ощущается сильный недостаток подходящих ускорителей вычислений. Судя по последним новостям, на поток была поставлена переделка оставшихся потребительских RTX 4090 и RTX 3090 в ИИ ускорители, пригодные для установки в серверы, а теперь выясняется, что и запасы RTX 3080 будут использовать для этих целей, только нужно больше модификаций. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на очередные находки Twitter (заблокирован в РФ) блогера @I_Leak_VN.

Источник: Tom's Hardware, @I_Leak_VN в Twitter (заблокирован в РФ)

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Если RTX 4090 и RTX 3090 изначально получили большой объём памяти 24 ГБ, то RTX 3080 и 3080 Ti — только 10 и 12 ГБ соответственно. Недостаточно для работы с большими моделями. Когда-то NVIDIA планировала выпустить 20-гиговые версии RTX 3080, их отменили в последний момент, когда подобные карты в некотором количестве уже были произведены. В итоге отменённые карты как-то оказались в руках энтузиастов и были пристально изучены, а теперь полученные знания помогают переделывать 10-гиговые RTX 3080 в 20-гиговые.

Источник: Tom's Hardware, @I_Leak_VN в Twitter (заблокирован в РФ)

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Как полагают в Tom’s Hardware, часть этих видеокарт могла в своё время использоваться в майнинговых фермах, а теперь перепрофилируется для других задач. Интересно, если поставки специализированных ускорителей в Китай наладятся, увидим ли мы в будущем огромный наплыв подобных видеокарт на торговые площадки.