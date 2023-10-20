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Moleculo
В набор драйверов Mesa 23.3 включили первоначальную поддержку обновлённой графики RDNA3 GFX11.5
Скорее всего, это новая интегрированная графика AMD Ryzen 8000 (Strix Point).

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Специалисты обнаружили в обновлении графического драйвера для Linux код, который отвечает за внедрение поддержки обновлённых графических решений RDNA 3. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Phoronix, набор Mesa 23.3 включает новый код для поддержки семейства GFX11.5 в драйвере RadeonSI Gallium3D, при этом в Mesa реализована поддержка текущих решений GFX11 для ускорения OpenGL, Vulkan и других графических API.

Источник: Phoronix

Можно было бы предположить, что AMD готовит обновлённые графические процессоры RDNA 3 для настольных систем, чтобы укрепить свои позиции перед потенциальным выходом обновлённых видеокарт конкурента — ходят слухи о подготовке моделей Super в линейке GeForce RTX 40 от NVIDIA. Однако ранее представитель компании заявил, что новых графических процессоров в серии Radeon RX 7000 не планируется. Скорее всего, семейство GFX11.5 — это интегрированная графика будущих APU AMD Ryzen 8000 семейства Strix Point на базе архитектуры RDNA 3.5 или Navi 3.5, как было указано на слайдах AMD.

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Ожидается, что Mesa 23.3 с новым кодом для активации GFX11.5 появится в текущем квартале, в свою очередь, анонс новых APU от AMD ожидают на выставке CES 2024 в начале следующего года. Вероятно, пользователи Linux могут надеяться на поддержку будущих APU AMD Ryzen 8000 с первого дня, полагают в Tom’s Hardware.

Источники
Tom's Hardware
Phoronix
#amd #amd ryzen 8000 #amd strix point
Источник: tomshardware.com
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