В BIOS нашли два разных идентификатора серий.

Unervi González, Unsplash

На прошлой неделе компания ASUS выпустила для некоторых материнских плат AMD AM5 обновлённые BIOS на основе прошивки AGESA 1.0.8.0, отметив в примечаниях поддержку новых APU. Официально о подготовке настольных APU ничего неизвестно, однако компания ранее не отрицала возможности выпуска таких решений и, по слухам, на вторую половину октября у AMD запланировано несколько крупных анонсов. Интересные детали о будущих настольных APU в прошивке обнаружил участник форума ComputerBase под псевдонимом Crash Test, так идентификаторы CPUID новых APU, добавленные в BIOS, не совпадают с идентификатором оригинальной серии APU под кодовым названием Phoenix, сообщает Wccftech.

Оригинальные мобильные APU серии Phoenix имеют идентификатор 00A70F41, в BIOS для настольных плат присутствуют другие: 00A70F52 и 00A70F80. Первый условно назвали Phoenix Refresh, возможно, это полноценная оригинальная конфигурация с производительной интегрированной графикой, но несколько доработанная для настольных систем с учётом их меньшей зависимости от энергопотребления и других особенностей. Второй идентификатор имеет отношение к APU Phoenix 2, которые предлагают гибридное сочетание процессорных ядер на базе архитектур Zen 4 и Zen 4C, а также менее производительную интегрированную графику. Подобные APU могут стать самыми доступными решениями на платформе AM5 и при этом предлагать хороший уровень производительности.

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На данный момент ожидается, что AMD представит новые процессоры Ryzen Threadripper и новые видеокарты 19 октября, возможно, в это же время произойдёт анонс других продуктов.