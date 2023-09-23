Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Похоже, только Radeon RX 7000 поддерживают режим 7680×2160 240 Гц на мониторе Odyssey Neo G9
На карте NVIDIA GeForce RTX 4090 такой режим не заработал.

реклама

Odyssey Neo G9 (G95NC). Источник: Samsung Electronics

Флагманский монитор Samsung Odyssey G9 Neo может похвастаться двойным разрешением 4K (7680×2160 пикселей) с частотой обновления 240 Гц, но похоже, что такие параметры вывода может обеспечить не каждая современная видеокарта. Специалисты южнокорейского ресурса QuasarZone протестировали монитор и заключили, что он полностью совместим исключительно с видеокартами AMD Radeon RX 7000, сообщает VideoCardz.

Источник: QuzarZone

Odyssey G9 Neo позиционируется, как первый монитор с поддержкой DisplayPort (DP) 2.1, стандарта, который поддерживают не все современные видеокарты. Поскольку внедрение DP 2.0, впоследствии обновлённого до версии 2.1, было не столь быстрым, NVIDIA не внедрила его поддержку в серию GeForce RTX 40, объясняет VideoCardz. Видеокарты Intel Arc A поддерживают DP 2.1 (зависит от конкретной модели), однако, как и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, не смогли обеспечить работу монитора в режиме 7680×2160 240 Гц. Иными словами, причина не в DP 2.1, тем более, что полосы пропускания HDMI 2.1 (48 Гбит/с) должно хватать для указанного режима с учётом технологии сжатия DSC. В чём проблема, непонятно, но один из пользователей Reddit высказал правдоподобное предположение в отношении видеокарт NVIDIA.

реклама

По мнению пользователя Ratemytinder22, NVIDIA может не хватать конвейеров DSC: «DSC использует конвейеры отображения внутри самого кристалла графического процессора для сжатия изображения. Вы когда-нибудь замечали, что один или несколько выходных портов дисплея отключаются при использовании DSC с разрешением X и частотой Y? Это связано с тем, что графический процессор крадёт эти полосы отображения для обработки и сжатия изображения … если конфигурация в кремнии не позволяет использовать достаточное количество выходных конвейеров дисплея одним выходным портом, возникает узкое место». Есть вероятность, что ситуацию можно исправить прошивкой, реализовав поддержку более высокого соотношения сжатия, но это не точно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Возможно, NVIDIA зря отказалась от поддержки DP 2.1 в своих графических решениях нового поколения. С другой стороны, Odyssey G9 Neo стоит в США около 2500 долларов, что превышает цены большинства моделей RTX 4090, при этом карта не имеет проблем с поддержкой высоких частот обновления в разрешении 4K или DQHD.

Источники
VideoCardz
QuzarZone
Reddit
#видеокарты #мониторы
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Флагманская RTX 4090 не поддерживает 8K в 240 Гц – зато карты AMD поддерживают
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и PAYDAY 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
4
NASA показало снимок обратной стороны Луны, которую раньше никто не видел
4
Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал готовиться к худшему в случае избрания Трампа
+
Как будут вытаскивать аварийно севший А320 "Уральских авиалиний" с поля
3
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
8
Российские компании требуют возмещения долгов от Google
+
Новый игровой контроллер PS5 Pro от NACON решает проблему дрейфа стика джойстика
3
Экс аналитик ЦРУ – Пентагон сильно напуган из-за того, что у России есть гиперзвуковое оружие
2
Core i9-14900KF стал самым быстрым процессором в мире, опередив Ryzen 9 7950X почти на 15%
9
После провала контрнаступления ВСУ Зеленский столкнулся с новой реальностью
+
Украина достигла запланированного уровня запасов газа к зиме, но есть нюанс
2
На аргентинском сайте Samsung заметили информацию о Galaxy S23 FE и Tab S9 FE
+
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
5
Озвучены цели массированного ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
1
Даже GeForce RTX 4090 оказалась бессильна против режима трассировки пути в CP 2077: Phantom Liberty
13
В Сети появились кадры уничтожения «Ланцетами» двух танков Leopard 2
+
Высокоскоростная DDR5-8000 не имеет смысла — DDR5-4800 отстает от нее менее, чем на 7%
11
Главкому ВСУ Залужному грозит уголовное дело за сдачу южной части Украины
1
Иран впервые показал на параде свои новейшие ракеты
+
Hardware Canucks определили лидеров среди воздушных кулеров для процессоров Ryzen в 2023г
4

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
4
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
7
Как я работал 6 лет в DNS
61
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
4
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Midjourney сгенерировала портреты героев «Властелина кольца» в стиле Алекса Гросса
1
За что в интернете не любят "нефанатов"
105
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
1
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
15

Сейчас обсуждают

Блейд
14:58
Ну это ты такой прошаренный, А что сказать о 100 миллионов людей которые ничего не понимают в технике?
Как я работал 6 лет в DNS
AlexGall
14:55
поюзай сначала словарь русского языка, нихера не понятно
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
Максим Садаев
14:44
Откуда инфа, поделитесь ссылкой. Я нашел 200-300 в год, до войны
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
Seln
14:43
Всегда стараюсь с этими оранжевыми #@##@# поменьше общаться. Номер заказа сказал, получил, осмотрел, оплатил, ушёл. Ничего полезного они сказать не могут, только впарить что-либо
Как я работал 6 лет в DNS
Андрей Путилов
14:40
Да не обвалится у них экономика. Не успеет. Они же сначала замёрзнут. Как мамонты.
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
AlexGall
14:35
"В результате такого воздействия патрон вполне способен пробить стальную броню, считают западные эксперты." -очередные тупорылые эксперты никогда не слышали о винтовке Герлиха. Далее цитата: "В марте...
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
Eppius
14:26
Ну так наверное надо этим воспользоваться или лучше дать им отдохнуть, зализать раны, пергруппироваться , накопить силы и средства и снова героически стоять в оброне?
Пентагон: США пока не могут что-либо рассказать о передаче Украине ракет ATACMS
Дима Нгуен
14:26
4к мониторы бесполезны для гейминга.
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
Manager
14:24
Интересные мысли. В этой концепции я уже лет 5 как застрял на уровне есть возможность покупать готовые ПК (любые), но нет желания переходить на уровень готовых ПК. Интересно самому системник собрать. ...
Переезд из Node 202 в NR200P
Seln
14:22
Цифровой концлагерь неизбежен. Не сопротивляйтесь.)
Россия активизирует биометрическую оплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем