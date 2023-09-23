На карте NVIDIA GeForce RTX 4090 такой режим не заработал.

Odyssey Neo G9 (G95NC). Источник: Samsung Electronics

Флагманский монитор Samsung Odyssey G9 Neo может похвастаться двойным разрешением 4K (7680×2160 пикселей) с частотой обновления 240 Гц, но похоже, что такие параметры вывода может обеспечить не каждая современная видеокарта. Специалисты южнокорейского ресурса QuasarZone протестировали монитор и заключили, что он полностью совместим исключительно с видеокартами AMD Radeon RX 7000, сообщает VideoCardz.

Odyssey G9 Neo позиционируется, как первый монитор с поддержкой DisplayPort (DP) 2.1, стандарта, который поддерживают не все современные видеокарты. Поскольку внедрение DP 2.0, впоследствии обновлённого до версии 2.1, было не столь быстрым, NVIDIA не внедрила его поддержку в серию GeForce RTX 40, объясняет VideoCardz. Видеокарты Intel Arc A поддерживают DP 2.1 (зависит от конкретной модели), однако, как и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, не смогли обеспечить работу монитора в режиме 7680×2160 240 Гц. Иными словами, причина не в DP 2.1, тем более, что полосы пропускания HDMI 2.1 (48 Гбит/с) должно хватать для указанного режима с учётом технологии сжатия DSC. В чём проблема, непонятно, но один из пользователей Reddit высказал правдоподобное предположение в отношении видеокарт NVIDIA.

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По мнению пользователя Ratemytinder22, NVIDIA может не хватать конвейеров DSC: «DSC использует конвейеры отображения внутри самого кристалла графического процессора для сжатия изображения. Вы когда-нибудь замечали, что один или несколько выходных портов дисплея отключаются при использовании DSC с разрешением X и частотой Y? Это связано с тем, что графический процессор крадёт эти полосы отображения для обработки и сжатия изображения … если конфигурация в кремнии не позволяет использовать достаточное количество выходных конвейеров дисплея одним выходным портом, возникает узкое место». Есть вероятность, что ситуацию можно исправить прошивкой, реализовав поддержку более высокого соотношения сжатия, но это не точно.

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Возможно, NVIDIA зря отказалась от поддержки DP 2.1 в своих графических решениях нового поколения. С другой стороны, Odyssey G9 Neo стоит в США около 2500 долларов, что превышает цены большинства моделей RTX 4090, при этом карта не имеет проблем с поддержкой высоких частот обновления в разрешении 4K или DQHD.