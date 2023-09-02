А вот отрыв RX 7800 XT от RX 6800 XT и RTX 4070 куда меньше.

Onur Binay, Unsplash

В середине следующей недели начнутся продажи AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, обзоры, как обычно, стоит ждать за день до этого, но некоторая информация уже появилась в Сети. Были названы примерные результаты видеокарт в бенчмарке 3DMark Time Spy, модель RX 7800 XT оказалась на уровне или чуть быстрее RX 6800 XT, а RX 7700 XT немного опережает RX 6800. О такой же расстановке сил сообщает YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead, утверждая, что ему удалось получить результаты тестов в 1440p от нескольких источников, а опубликованные результаты являются усреднёнными и показывают производительность относительно NVIDIA GeForce RTX 4070.

Судя по графику, Radeon RX 7800 XT примерно на 4,5% быстрее GeForce RTX 4070 и на 2,5…3% быстрее RX 6800 XT. Инсайдер отметил, что внутренние тесты AMD, результаты которых были показаны на презентации, в общем и целом хорошо совпадают с результатами рецензентов. Что касается RX 7700 XT, в среднем она быстрее RX 6800 на пару процентов и значительно быстрее RTX 4060 Ti 16 ГБ, примерно на 14%. При этом рекомендованная цена RX 7700 XT составляет 449 долларов США, что на 50 долларов меньше стартовой цены RTX 4060 Ti 16 ГБ, но ситуация уже начала меняться и цены видеокарты NVIDIA поползли вниз, за рубежом её можно найти уже за 430…449 долларов. Несмотря на это, RX 7700 XT выглядит гораздо привлекательнее, особенно для зарубежных покупателей, которые могут получить в подарок премиальное издание Starfield.

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