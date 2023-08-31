Результат значительно выше, чем у RX 6700 XT.

Onur Binay, Unsplash

На прошлой неделе AMD представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, продажи за рубежом стартуют 6 сентября и официальные обзоры новинок, скорее всего, появятся за день до этого. Однако в Сеть уже начинают просачиваться некоторые подробности, так Twitter (заблокирован в РФ) блогер @9550pro опубликовал снимок утилиты GPU-Z, предположительно демонстрирующий характеристики RX 7700 XT, а также назвал оценку видеокарты в бенчмарке 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz.

AMD Radeon RX 7700 XT использует урезанную версию графического процессора Navi 32, в котором активны 3456 потоковых процессоров, 216 текстурных блоков и 48 блоков растеризации. Модели досталась та же конфигурация памяти, что и RX 6750 XT предыдущего поколения: 12 ГБ 192-битной GDDR6 18 Гбит/с, максимальная пропускная способность достигает 432 ГБ/с. По слухам, в 3DMark Time Spy оценка графического процессора RX 7700 XT составила около 17000 баллов. В VideoCardz подсчитали, что это 32,7% увеличение относительно RX 6700 XT и ставит видеокарту между RX 6800 XT и RX 6800.

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Рекомендованная цена AMD Radeon RX 7700 XT составляет 449 долларов США, ожидается, что карта в среднем будет быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, если верить официальным тестам AMD.