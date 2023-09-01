Похоже, значительного прироста ждать не стоит.

Abdullah Abid, Unsplash

В Сети продолжают появляться слухи о производительности новых видеокарт AMD RDNA3 среднего класса в синтетических бенчмарках. Вчера была названа предполагаемая оценка RX 7700 XT в 3DMark TimeSpy, сегодня появились данные уже по RX 7800 XT. Информация исходит от известного в Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @kopite7kimi, сообщает VideoCardz. Видеокарте приписывают оценку примерно 19000 баллов в том же тесте и, если верить предыдущим данным, это 12% прирост относительно RX 7700 XT, основанной на урезанной версии графического процессора Navi 32. Полная конфигурация Navi 32 включает 3840 потоковых процессоров, урезанная для RX 7700 XT — 3584 потоковых процессора.

Относительно Radeon RX 6800 XT прошлого поколения результат не впечатляет, в базе данных 3DMark средняя оценка этой модели составляет 19277 баллов и, хотя точный результат RX 7800 XT не называется, пока можно говорить о паритете или приросте до 4%. Очевидно, по одному тесту выводы делать преждевременно, тем не менее, пока на какой-то значительный прирост относительно RX 6800 XT рассчитывать не стоит. С другой стороны, благодаря новой архитектуре RX 7800 XT может преподнести сюрпризы в некоторых новых и будущих проектах.

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За рубежом продажи Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT начинаются 6 сентября, видеокарты нацелены на конкуренцию с NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti 16 ГБ, причём RX 7700 XT с рекомендованной ценой 449 долларов США уже оказала влияние на цены конкурирующего решения, которые снизились до аналогичных или даже меньших значений.