Ожидаемое изменение, для RX 7700 XT заявлена меньшая цена, а карта может быть быстрее.

Похоже, после презентации AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT компания NVIDIA всё-таки решилась на корректировку цен, как и предсказывали инсайдеры. Подешевеет модель GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, которая стоила 499 долларов США на зарубежном рынке, сообщает Wccftech. Цена опускается до 449 долларов — столько же AMD просит за видеокарту RX 7700 XT, которая, судя по внутренним тестам компании, в большинстве игр может быть быстрее. Судя по всему, в США уже можно найти предложения и за 430 долларов.

NVIDIA прямо не подтверждает, что цены снизились в результате указаний со стороны компании, просто отмечая, что «рыночные цены могут отличаться от рекомендуемых розничных цен при первоначальном выпуске» и сейчас RTX 4060 Ti 16 ГБ действительно можно приобрести за 449 долларов США. На зарубежных торговых площадках по такой цене доступны варианты GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ начального класса, например, двухвентиляторное исполнение Ventus OC от компании MSI.

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Также представитель NVIDIA в своём комментарии Wccftech отметил, что GeForce RTX 4070 и 4060 Ti 16 ГБ: «…отличный вариант обновления для геймеров, которым нужна видеокарта на ближайшие 2…3 года». За счёт увеличенного объёма видеопамяти данные модели потенциально могут продержаться дольше, чем исполнения на 8 ГБ.