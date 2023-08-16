Топовый Battlemage получил больше контактов, чем Alchemist.

Ожидается, что в 2024 году Intel представит следующее семейство видеокарт Arc под названием Battlemage. Представители компании не спешат с прогнозами и пока о «боевом маге» известно не так много, но похоже, что разработка продвигается, так на сайте Intel заметили появление инструментов для тестирования графических процессоров Battlemage, сообщает Wccftech.

Два тестовых набора BGA2362-BMG-X2 и BGA2727-BMG-X3-6CH намекают на существование двух графических процессоров в новом семействе, хотя это может быть и один GPU в разных корпусах. В набор X3 входит матрица BGA 2727, при этом лучший графический процессор ACM-G10 семейства Alchemist выполнен в корпусе BGA 2660, а значит новый топовый чип Battlemage получил немного больше контактов и размер его корпуса тоже должен увеличиться, но это не означает, что размер кристалла будет больше.

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В Intel ранее отмечали, что Battlemage получит ряд исправлений и предложит новые интересные технологии. Графические процессоры Battlemage разрабатываются в вариантах Xe2-HPG и LPG, чипы HPG предназначены для дискретных видеокарт, а LPG для интегрированных. Дебют Battlemage в качестве интегрированного решения ожидают в процессорах Lunar Lake, ориентировочно в 2025 году.

Накануне Intel выпустила SDK для интеграции технологии обновлённой технологии масштабирования XeSS 1.2 в игры, а также новый драйвер, устраняющий некоторые серьёзные проблемы и содержащий новую прошивку для повышения стабильности и совместимости.