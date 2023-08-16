Новые библиотеки технологии впервые были замечены в составе игры Ratchet & Clank: Rift Apart.

Intel выпустила новую версию фирменной технологии масштабирования Xe Super Sampling (XeSS) 1.2, набор инструментов для разработки был опубликован на GitHub, сообщает Phoronix. Каких-либо крупных объявлений по данному поводу пока нет, так что остаётся довольствоваться кратким списком изменений в примечаниях к выпуску, где разработчики отмечают обратную совместимость с XeSS прошлых версий и, что более важно, сообщают о поддержке в новой версии динамического изменения разрешения. Также без особых подробностей упоминается исправление багов, повышение общей стабильности и производительности, новая библиотека libxess.dll предназначена для распространения вместе с приложением.

Библиотеку libxess.dll версии 1.2 заметили в составе игры Ratchet & Clank: Rift Apart ещё на её релизе, официальных комментариев по этому поводу тогда тоже сделано не было. Специалисты TechPowerUp сравнили работу технологий масштабирования в этой игре, Intel XeSS и AMD FSR не лучшим образом проявили себя на мелких движущихся объектах, в частности, растительности: «Реализации FSR и XeSS идут с заметным компромиссом в качестве изображения — в пользу производительности в большинстве эпизодов игры», — пишут специалисты. В Phoronix отмечают, что ключевой код технологии Intel XeSS по-прежнему остаётся закрытым.