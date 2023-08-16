Также добавлена поддержка новых игр и новая прошивка.

Intel выпустила (PDF) WHQL драйвер 31.0.101.4644 для видеокарт Arc и интегрированной графики Iris Xe, исправив некоторые серьёзные проблемы и добавив поддержку новых игр. Были устранены ошибки в UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection и Blender 3.6 при рендеринге с трассировкой лучей. Также инженеры компании наконец-то исправили проблему с зависаниями системы при выходе из спящего режима, приходилось перезагружаться, чтобы привести ПК в чувства после сна.

Что касается поддержки новых игр – это Madden NFL 24 и Wayfinder, релиз которых запланирован на 17 августа. Уже традиционно Intel заявляет о превосходстве видеокарты Arc A750 по соотношению производительности и цены над GeForce RTX 3060 12 ГБ от NVIDIA. С новым драйвером в Madden NFL 24 субфлагман семейства Intel Arc Alchemist до 49% выгоднее в разрешении 1440p при высоких настройках графики. В расчёте компания принимает стоимость Arc A750 равной 249 долларов США, а RTX 3060 – 339 долларов США.

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Кроме этого, в состав драйвера входит обновлённая прошивка для некоторых видеокарт, которая должна улучшить стабильность, поведение вентилятора, исправить ошибки и улучшить совместимость при подключении дисплеев по HDMI.