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Инсайдер прогнозирует появлений компактного GPU AMD Navi 31 в ноутбучной серии Radeon RX 7900M
Но похоже, что видеокарта задерживается.

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Видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE получила вариант графического процессора Navi 31 в меньшем корпусе, размеры которого соответствуют таковым для Navi 32. Наличие такого решения предсказывал Moores Law Is Dead, также инсайдер заявил, что этот вариант GPU инженеры AMD планируют использовать в ноутбуках. Таким образом компания сможет составить конкуренцию NVIDIA в мобильном сегменте, который, можно сказать, на голову ниже настольного – топовая GeForce RTX 4090 для ноутбуков основана на версии графического процессора AD103 от настольной RTX 4080, а последняя, как известно, является главным конкурентом RX 7900 XTX на базе Navi 31. На появление Navi 31 в ноутбуках теперь намекает и китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), в своём блоге на платформе bilibili он написал, что характеристики мобильной версии чипа Navi 31 могут быть даже лучше, чем у RX 7900 GRE, передаёт VideoCardz.

Источник: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili (машинный перевод)

Тем не менее, общая мощность Radeon RX 7900 GRE, показатель TBP, составляет 260 Вт, что для ноутбука слишком много. В мобильной серии NVIDIA мощность TGP может достигать пика 175 Вт за счёт работы технологии Dynamic Boost. AMD придётся подобрать конфигурацию с оптимальным сочетанием количества исполнительных блоков и рабочих частот, чтобы добиться высокой производительности при сравнимом с конкурентом энергопотреблении. Причём в RX 7900 GRE частоты графического процессора уже заметно снижены относительно других видеокарт RX 7900: при базовой частоте всего лишь 1270 МГц максимальный буст 2245 МГц. Также стоит напомнить, что вариант Navi 31 в Radeon RX 7900 GRE предлагает 80 вычислительных блоков Compute Unit и 5120 потоковых процессоров Streaming Processors, на прошлой неделе его протестировали на известном YouTube канале Hardware Unboxed.

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По слухам, мобильная версия Navi 31 пока ещё окончательно не готова, хотя якобы уже должна была появиться. Возможно, мобильный флагман AMD RDNA 3 планировали представить с первым 3D V-Cache мобильным процессором Ryzen 9 7945HX3D, но вместо этого ему приходится работать в паре с графикой NVIDIA GeForce RTX 40.

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#amd #видеокарты #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
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