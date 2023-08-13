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Radeon RX 7900 GRE быстрее RX 6800 XT и GeForce RTX 4070, но по стоимости кадра может быть не лучшей
Всё зависит от региональных цен, но за рубежом RX 7900 XT или RX 6800 XT зачастую более выгодная покупка.

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Источник: AMD / Wccftech

В конце июля AMD представила видеокарту Radeon RX 7900 GRE. В розничной продаже новинка появилась только в Китае, в других странах её тоже можно купить, но только в составе готовых ПК. Модель интересная, рассматривается как замена RX 6800 XT, что касается позиционирования относительно конкурирующих решений NVIDIA, первые обзоры показали превосходство над GeForce RTX 4070 и это подтверждает тестирование YouTube канала Hardware Unboxed, появившееся накануне.

Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Специалисты протестировали Radeon RX 7900 GRE в шести играх при разрешениях 1440p и 4K без трассировки лучей, в подавляющем большинстве модель располагается между RX 6800 XT и RX 6950 XT прошлого поколения, опережает GeForce RTX 4070 и стремится догнать RTX 4070 Ti, сокращая разрыв в 4K. В среднем RX 7900 GRE на 7,6% быстрее RX 6800 XT и на 10,8% быстрее RTX 4070 в разрешении 1440p. В 4K преимущество увеличивается до 9,8% и 17,5% соответственно. На 8,1% модель отстаёт от RX 6950 XT и на 11,7% от RTX 4070 Ti в 1440p, в 4K разница сокращается до 6,9% и 5,6% соответственно. Также может быть интересно позиционирование относительно более производительной Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 3080 10 ГБ прошлого поколения. Первая быстрее на 22…23%, вторая отстаёт на 4,4…4,5%.

Источник: Hardware Unboxed, YouTube

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По стоимости одного кадра Radeon RX 7900 GRE является самым выгодным приобретением относительно других моделей серии RX 7900, а также RTX 4070 и 4070 Ti, но только если для расчёта использовать рекомендованные значения цен. Выполнив расчёт по минимальным розничным ценам на торговой площадке Newegg, специалисты выяснили, что RX 7900 XT может быть более выгодным приобретением при цене около 750 долларов США, а RX 6800 XT и RX 6950 XT – при ценах 530 и 640 долларов соответственно. Однако топы Radeon прошлого поколения требуют больше энергии.

В заключении специалисты назвали Radeon RX 7900 GRE странным продуктом, который логичнее было бы выпустить глобально, как одну из моделей серии RX 7800. В зависимости от цен в каждом конкретном регионе, RX 7900 XT или RX 6800 XT могут стать гораздо более выгодной покупкой. Тем не менее, выводы сделаны без учёта производительности в трассировке лучей, которая у нового поколения немного выше. Также поклонники AMD (и не только) ждут релиза технологи масштабирования FSR 3, которая на новой архитектуре с AI-ядрами может работать быстрее. Ранее появились слухи, что FSR 3 представят в сентябре или в течение четвёртого квартала этого года.


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#amd #видеокарты #amd radeon rx
Источник: youtube.com
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